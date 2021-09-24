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Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci sıradayız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM Enerji Diyaloğu#Yenilenebilir Enerji

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Enerji Diyaloğu Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında iklim kriziyle mücadele edeceklerini belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geldiğini ifade etti. Dünyanın en ücra köşelerinin bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

'DÜNYADA 12. SIRADAYIZ'

"Bu kriz, ancak küresel iş birliği sayesinde idare edilebilir. Bunun için de kimseyi geride bırakmamalı, adil külfet paylaşımını temin etmeliyiz. Bu doğrultuda en önemli katkıyı enerji sektörünün sağlayacağı aşikardır. Buradaki formül de açıktır; geleneksel enerji kaynaklarının kullanımı azaltılmalı, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları yaygınlaştırılmalı, enerji verimliliği artırılmalıdır. Bu toplantının amacı da esasen bahsettiğim hususları özetleyen 7 nolu sürdürülebilir kalkınma hedefine odaklanılmasıdır. Türkiye olarak, tüm bu kapsamda enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikayesine imza atıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyoruz. Kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payımız yüzde 53'tür."

Enerji dönüşümünün kolay bir süreç olmadığının açık olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürecin enerji sektöründeki tüm kurumları, piyasaları ve tüketicileri etkilediği gibi, küresel çapta, ulusal ve yerel düzeylerde farklı alanlara yansıyan etkileri de beraberinde getirdiğini belirtti.

Erdoğan, "İşte bu nedenle enerji dönüşümünde genel geçer veya tek tip yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Uygun politikalar, ülkelerin kendilerine özgü koşulları dikkate alınmak suretiyle geliştirilmelidir. Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatında vurgulanan yeni ve alternatif enerji kaynakları, yeşil hidrojen, temiz yanma ve karbon tutma teknolojileri, deniz üstü rüzgar ve dalga enerjisi teknolojileri konularını da bu kapsamda yakından takip etmektedir." dedi.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Değerli Dostum Genel Sekreter Sayın Guterres'e teşekkür ediyor, toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM Enerji Diyaloğu#Yenilenebilir Enerji