Erdoğan: Yeniden müzakere mümkün

Haberin Devamı

AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları aktardı: “Bölgemizde uzun bir süredir krizlerin ve çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. Kuzeyimizden güneyimize mevcut çatışmalar sona ermeden maalesef bunlara her gün bir yenisi ekleniyor. İşte en son İsrail’in tahrikleriyle komşumuz İran’a karşı başlatılan savaş, hem coğrafyamızda hem de küresel ekonomi üzerinde ağır bir tahribat oluşturdu. Sorunların masada çözülme imkân ve ihtimali varken; yanlış hesaplar, yanlış değerlendirmeler ve elbette gözünü kan bürümüş bir şebekenin kışkırtmaları neticesinde bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı.

FATURASI KABARACAK

Saldırının başladığı ilk gün bir ilkokulda maalesef 175 kız öğrenci katledildi. İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine ulaştı. Bu arada dini lider Ali Hameney başta olmak üzere üst düzey İranlılar suikast yoluyla öldürüldü. Komşumuz İran’ın altyapısına ağır zayiat verdirildi. Ekonomik ambargo ve ağır yaşam koşulları altındaki İran halkı şimdi de her gün devam eden bombardımanla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Öte yandan İran’a yönelik saldırılar, başta petrol fiyatlarının artması olmak üzere küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bu anlamsız, kuralsız ve hukuksuz savaşın devam etmesi durumunda daha fazla can ve mal kaybı olacağını, küresel ekonominin faturasının daha da kabaracağını hepimiz şimdiden görüyoruz.

Haberin Devamı

GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Türkiye olarak çevresindeki krizlere duyarsız kalan, kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz. Nitekim gerilimin çatışmaya dönüşmesini engellemek, meselenin müzakere ile çözülmesini sağlamak için yıllardır çaba sarf ediyorduk. Çatışmaların başladığı günden bugüne hem İran hem ABD hem de ilgili bölge ülkeleriyle temaslar kurduk. Bu kapsamda 20’nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Diğer arkadaşlarımız da muhataplarıyla sürekli temas içinde oldular. Elbette şu anda da silahların susması için umudumuzu halen kaybetmedik. Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekâlâ mümkündür. Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz.

Haberin Devamı

TÜRK’TÜR, KÜRT’TÜR DİYE BAKMADIK

Türkiye’yi rotasında tutmak ve etrafını saran ateşten korumak için son derece temkinli hareket ediyoruz. Aynı şekilde başta mezhep kavgası olmak üzere bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryolara karşı da gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz, bölgemizin tamamını olduğu gibi kardeş İran halkına da ‘bu Şii’dir, bu Sünni’dir, bu Türk’tür, bu Kürt’tür’ diye hiçbir zaman bakmadık ve bakmıyoruz. Millet olarak bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii, Sünni değil, sadece insan vardır. İster yanı başımızda, ister dünyanın öbür ucunda olsun, haksızlığa uğrayan, mağdur edilen, sıkıntı çeken kim varsa biz onun yanındayız. Irk ayrımını, mezhep ayrımını, dil, dil, köken ayrımını reddediyoruz.

Haberin Devamı

HZ. ALİ BİZİM, HZ. ÖMER DE BİZİMDİR

Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok, bizim tek bir dinimiz var, o da İslam. Hangi itikatla olursak olalım, biz bütünleştiren ortak paydamız yine İslam. Mezheplerimizden, kökenlerimizden önce hepimiz insanız ve Müslümanız. Hz. Ali bizim, Hz. Ömer de bizim, Hz. Osman bizim, Hz. Hasan ve Hüseyin de bizimdir, Hz. Ayşe validemiz bizim, Hz. Zeynep annemiz de bizimdir. Özellikle bu dönemde bir annenin çocukları anlamına da gelen ümmet kavramının temsil ettiği manaya daha sıkı sarılmamız gerekiyor.

MEZHEPÇİLİK KÖRÜKLENİYOR

Son günlerde sosyal medyada mezhepçiliğin körüklendiğine, asırlık tartışmaların yeniden ısıtılmak istendiğine şahit oluyoruz. Savaşın bir cephesi olarak gördüğümüz bu tehlikeli tartışmalara karşı hem milletimizi hem de bölgedeki tüm kardeşlerimizi dikkatli olmaya çağırıyorum. Menşeiyi bundan 13-14 asır öncesine uzanan muhataralı meselelerin bugün tekrar gündeme getirilmesi asla tesadüf değildir. Şunu lütfen unutmayalım; Şiiler, Sünniler olarak Araplar, Türkler, Kürtler ve Farslar olarak bütün farklılıklarımıza rağmen yüzlerce yıldır bir arada yaşıyoruz. İnşallah bu çatışma ve savaşlar bittikten sonra da yine bir arada barış içinde yaşamaya aynı coğrafyayı ve aynı kaderi paylaşmaya devam edeceğiz. Bölge halkları olarak zaten mağduru olduğumuz bir çatışmanın daha büyük yaralar açmasına müsaade etmemeliyiz. Siyonist katliam şebekesinin elin taşıyla elin kuşunu vurma oyununa kesinlikle gelmemeliyiz.”

Haberin Devamı

EMEKLİ MAAŞLARI 14 MART’TA

Erdoğan, “Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca, emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart’tan itibaren ödemeye başlıyoruz” dedi.

TÜRKİYE DÜŞMANI LOBİLER

- İran’a saldırılar devam ederken aralarında kimi eski İsrailli yöneticiler ile ücreti mukabilinde tetikçilik yapan kiralık kalemlerin de olduğu belli çevreler ülkemizle ilgili çeşitli iddialarda bulunmuşlarmış. Akıllarınca liste yapan bu akli evvellere şunu açık açık söylemek isterim; düğmeye basılmışçasına eş zamanlı olarak uluslararası medyaya servis edilen bu hezeyanların amacını ve hedefini biz çok iyi biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından sistemli şekilde yürütülen kampanyaların ardındaki asıl niyetin de gayet farkındayız.”

Haberin Devamı

HODRİ MEYDAN DEMEKTEN ÇEKİNMEYİZ

Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet sıradan bir millet değildir. Türkiye’nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs’a baksın, İstiklal Harbimize baksın, Çanakkale Zaferimize baksın. En son 15 Temmuz’da sadece içimizdeki hainleri değil, onların ipini tutanları da milletin gücüyle, milletin azmiyle rezil, rüsva edip bozguna uğrattık. Bu millet namahremine uzanacak eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçtedir, azimdedir, kudret ve kuvvettedir.

EL UZATANIN ELİ YANAR

Üstelik bugünün Türkiye’si dünden çok farklıdır. Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir. Türkiye, Terörsüz Türkiye projesiyle gücüne güç katmıştır. Savunma sanayimizdeki atılımlarla ordumuzun caydırıcılığı daha da artmıştır. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde denklem kurucu, oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye’ye el uzatanın eli yanar, Türkiye’ye dil uzatanın dili yanar. Tekrar söylüyorum; biz macera peşinde değiliz, gerilim peşinde asla değiliz. Biz bölgemizin her karışında ve köşesinde sulhü sükûnun hakim olmasından yanayız.

Suriye’nin, geçmişte Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduğumuz gibi, bugün de İran’ın, Lübnan’ın, bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Kim olursa olsun, hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kast eden ve dahi macera arayan olursa, evelallah ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz.”

TÜRK MİLLETİ DENİLİNCE

Burada özellikle önceki hafta yaşanan süfli ve seviyesiz tartışmalar babında; yayınladıkları rezil bildirilerle devletimizin kurucu kodlarına ve milletin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı bir kez daha okumalarını, anlayana kadar tekrar tekrar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Milli Mücadele’yi zafere ulaştıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini atan, Türk milletinin mayasını çalan asli değerler işte bunlardır. Ezandır, Kur’an’dır, şehadettir, bayraktır, hürriyettir ve her gönülde yaşayan İ’lâ-yi Kelimetullah davasıdır.

Bugün Asya’dan Afrika’ya, Kafkaslar’dan Balkanlar’a Türkiye denilince, Türk milleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, neslimizi, ruh kökümüzü inkâr mı edelim?

SAHİP ÇIKACAĞIZ

Biz aslımıza da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı ve hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak İstiklâl Marşımıza da istiklâlimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı, bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum.

ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal medyaya ilişkin de özetle şu rakamları paylaştı:

- Dünya genelinde internette geçirilen günlük süre; yetişkinlerde 6 saat 38 dakikayı, televizyon izleme süresi ise 3 saat 13 dakikayı buluyor.

- 0-2 yaş grubundaki çocukların neredeyse yarısının akıllı telefonlarla bir şekilde temas halinde olduğu, 2 bin ve sonraki yıllarda doğan çocukların ekran sürelerinin ise 9 saate çıkabildiği ifade ediliyor.

- Ülkemizde 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere internette geçirilen günlük ortalama süre 7 saat 13 dakika.

- TÜİK’in araştırmasına katılan 6-15 yaş çocukların yüzde 66,1’i aktif olarak sosyal medya kullanıyor.

- Çocuklarımızın şiddet, müstehcenlik, zorbalık ve istismar gibi içeriklere bu kadar kolay bir şekilde ulaşabilmesi kabul edilemez. Bizim amacımız çocuklarımızı dijital dünyadan koparmak değildir.

- Dijital dünyada çocuklarımızı korumayı amaçlayan, üstün yararını esas alan yasa teklifimizi Meclisimize sunduk. Sosyal medya platformlarına gerçek ve güvenilir yaş doğrulama mekanizması zorunluluğu getirmeyi hedefliyoruz.

DAVA ADAMININ ESKİSİ EMEKLİSİ OLMAZ

AK Parti Kongre Merkezi’nde AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

​“Bizim yegâne amacımız; binlerce yıllık bir medeniyete, köklü bir devlet geleneğine, muazzam bir hayat bilgisine sahip bu millete hayırlı hizmetlerde bulunmak, hayırlı eserler kazandırmak, geleceğe hayırla yâd edilecek hoş bir sada bırakmaktır. Karşılaştığımız bütün zorlukları milletimizin desteği ve duası sayesinde sizlerle beraber aştık. Bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. AK Parti her şeyden önce bir dava hareketidir. Dava adamının eskisi, emeklisi, kendi köşesine çekilmiş olanı olmaz. Dava adamı her zaman sahadadır; aklıyla, gönlüyle, çalışmalarıyla yol ve mücadele arkadaşlarının yanındadır. Sizler bu partinin kendisi, omurgası ve ortak aklısınız.

​TÜRKİYE BARIŞIN YANINDADIR

Bölgemizi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddeti maalesef daha da artmıştır. Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, bir yandan Gazze’de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan da Lübnan’ı işgal girişimine başlamıştır. Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felâkete doğru sürüklenmektedir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil, huzur ve istikrarın safındadır. Türkiye olarak, ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Allah’ın izniyle bu türbülanstan da yine birlik ve beraberliğimize sarılarak çıkacağız.”