Erdoğan: Yeni süreci en iyi okuyan ülkeyiz

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“Suriye’nin kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız” mesajı veren Erdoğan Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrası özetle şu açıklamaları yaptı:

SURİYE’DE YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

“8 Aralık’ta Şam’ın düşmesi, Esed’in kaçması ve 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye’de yepyeni bir dönem başladı. Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum, tüm dünyanın ilgisini tekrar bu ülkeye yöneltti. Suriye’nin komşusu ve kardeşi olarak, yeni süreci en iyi okuyan, en iyi tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Bugün sadece Suriye halkının değil, Türkiye’nin adını duyunca gözleri parlayan yüz milyonlarca kardeşimizin yüzüne de vakarla bakabiliyoruz. Bu süreçte en ağır imtihanımız 14-28 Mayıs seçimleri döneminde yürütülen alçakça kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur. Esas meselenin ‘seçim kazanmak’ değil, her şeyden önce ‘gönül kazanmak’ olduğunu bir kez daha gördük.

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EŞ ŞERA’YLA YAKIN DİYALOG HALİNDEYİZ

Rabbimizin yardımı ve milletimizin engin ferasetiyle hem seçimleri kazandık, hem de Suriye halkının zaferine giden yolun taşlarını döşedik. Yeni yönetimde görev alan isimleri hepimiz gururlanarak takip ediyoruz. Türkiye’de eğitim almış, milletimizle gönül bağı olan kardeşlerimizi çeşitli makamlarda gördükçe, Rabbimize bir kez daha hamd ediyoruz. Suriye Devrim lideri Ahmed Eş Şera ile yakın diyalog halindeyiz. İlk önce MİT Başkanımız ziyaret etti. Ardından Şam Büyükelçiliğimizi hayat geçirdik. Dün de Dışişleri Bakanımız Şam’daydı, geçici yönetimle son derece sıcak görüşmeler gerçekleştirdi.

ZİYARETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Ziyaretlerimiz artarak devam edecek. En zor günler artık geride kalmıştır. Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının zaferi de kazanması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi için her desteği vereceğiz. 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim.

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SURİYE’NİN ÜNİTER YAPISI DEĞİŞMEZ ÇİZGİMİZDİR

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının her şart altında korunması, Türkiye’nin değişmez çizgisidir. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız. Barışın, huzurun, refahın ve kalkınmanın bölgemizin tamamına hâkim olduğu, çatışmalarla değil, kardeşlikle anılan bir iklimi inşallah tesis edeceğiz. Bu güzel günlerin şafağı artık sökmeye başlamıştır.”

PKK İÇİN YOLUN SONU

“Suriye’nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecek. Kürt kardeşlerimize zulüm eden bu katil sürülerini bölgemiz için tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Suriye’deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı cerrah hassasiyetiyle sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız.

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PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor. Yolun sonu görünüyor. Kimin tetikçiliğini yaparsa yapsınlar şunu bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi ‘belki yarın belki yarından da yakın’. Bu beladan kurtulacağız. Terör duvarını da tamamen yıktıktan sonra Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber büyük bir kucaklaşmaya imza artacağız.”

MUHALEFET DE KENDİNİ GÜNCELLESİN

“22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz istiyoruz ki, dünya ve Türkiye değiştikçe muhalefet partileri de kendilerini güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, tarz değişsin. Hep böyle bir muhalefet özlemi içinde olduk. Her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Muhalefet maalesef bütçe görüşmelerinde de katkı sunmak yerine sabote etmeyi tercih etmiştir. Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin diyoruz. AK Parti grubumuz ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve Sayın Devlet Bahçeli’ye bütçe görüşmelerindeki dirayetli duruşları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.”

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MUHALEFET DE KENDİNİ GÜNCELLESİN

“22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz istiyoruz ki, dünya ve Türkiye değiştikçe muhalefet partileri de kendilerini güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, tarz değişsin. Hep böyle bir muhalefet özlemi içinde olduk. Her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Muhalefet maalesef bütçe görüşmelerinde de katkı sunmak yerine sabote etmeyi tercih etmiştir. Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin diyoruz. AK Parti grubumuz ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve Sayın Devlet Bahçeli’ye bütçe görüşmelerindeki dirayetli duruşları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.”

EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

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“Emeklilerimiz için umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda söz verip, göreve gelince sözlerini unutanlardan değiliz. Her sıkıntının farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum” diyen Erdoğan ekonomiye ilişkin özetle şu mesajları verdi:

◊ “Mayısta başlayan dezenflasyon süreci 2025’te devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız.

◊ Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 yılı bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında 584 milyar lira ayırdık.

◊ Ekonomide bir müjdemizi de paylaşmak arzusundayım: Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163.5 milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

◊ İstihdam tarafı da iyi gidiyor. Bir senede istihdam 1 milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8.8’e düştü.”

İSRAİL’DE DEVLET AKLI VARSA...

“Suriye’nin komşularının da şu önemli hakikati gördükleri kanaatindeyim: İstikrarlı bir Suriye, tüm bölge için istikrar ve güven kaynağı demektir. Suriye huzura kavuştukça, bölgedeki herkes kendini daha güvende hissedecektir. Bunun için toparlanma ve kapasite inşa etme çabalarında Suriye halkına hep beraber omuz vermeliyiz. Suriye halkının da, Arap alemi ve İslam dünyasından beklentisi, bu yöndedir. Yeni yönetimin bu meyanda verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz. İsrail’in artan saldırganlığının gerisinde; Suriye’deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor. İsrail, fırsatçılık yapsa da, er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Daha önce söyledim; elinde 50 bin Gazzeli masumun kanı olan Netanyahu’nun tuttuğu yol, yol değildir. Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha çok toprağı işgal ve istila ederek varılacak yer, sadece daha fazla güvensizliktir, huzursuzluktur. İsrail’de, şayet bir devlet aklı varsa, bunu ne kadar erken idrak ederlerse, o kadar iyi olacaktır.”

ASGARİ ÜCRET BU HAFTA AÇIKLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada “Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, perşembe veya cuma günü toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek” dedi.