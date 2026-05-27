Erdoğan: Yeni dönemin yıldızı Türkiye

“Kurban, bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibarıyla aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki, her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek, böylece hem Allah’a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğergamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.

DÜNYADA STRESİ YÜKSEK BİR DÖNEM

Aziz milletim, İslam âlemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze’den Batı Şeria’ya, Doğu Kudüs’ten Lübnan’a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasadışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail’in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye, ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.

1.6 TRİLYONLUK EKONOMİK BÜYÜKLÜK

Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1.6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikâyesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE OYUNLARI BOZACAK

Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye’ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam, hızla yola devam ediyoruz.”

MENDERES KABULÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 1961’de idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşen kabule ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960’taki darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik’in ailelerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde Kısıklı’daki konutundan ayrılarak annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Dua okuyan Erdoğan, ardından mezarlıktan ayrıldı.

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramını da tebrik etti.

ARABULUCULUK GAYRETLERİ DEĞERLİ

Erdoğan dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Türkiye ile Pakistan’ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini kaydeden Erdoğan, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, görüşmede, Şerif’in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.