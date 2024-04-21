Erdoğan yarın Irak’ta olacak... İşte tarihi ziyaretin şifreleri

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da aralarında olduğu kalabalık heyetin ilk durağı başkent Bağdat olacak.

PKK’YI SÜPÜRME ADIMLARI

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin davetiyle gerçekleşen ziyarette iki ülke arasında 30’a yakın anlaşma imzalanması bekleniyor. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar Türkiye ile Irak arasında son dönemde ivme kazanan ikili ilişkilerin her alanda ilerlemesi ve ahdi zeminin de kuvvetlendirilerek kurumsal bir çerçeveye kavuşturulmasının amaçlandığını belirtti. Bu doğrultuda en önemli adım iki ülke arasında bir süredir üzerinde görüş birliğine varılan başlıkta, yani Irak topraklarının terör örgütü PKK’dan temizlenmesi konusunda atılacak.

Haberin Devamı

ORTAK HAREKÂT MERKEZİ: Bir süre önce PKK’yı yasaklı örgüt ilan eden Irak Merkezi Hükümeti, örgütün temizlenmesi için Türkiye ile Ortak Harekât Merkezi kurulmasına evet demişti. Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinde Ortak Harekât Merkezi’nin yapısı, ne zaman hayata geçeceği gibi önemli ayrıntılara son şekli verilecek.

KALICI ÜS BÖLGELERİ: Ayrıca Türkiye’nin Irak sınırındaki 30-40 kilometrelik alanda, değişen derinliklerde üs bölgeleri kurulması;

GÜVENLİ ALAN KURULMASI: Hakurk, Metina, Zap ve Gara’nın güvenli hale getirilmesi;

SINIRDA GEÇİŞKENLİĞİN AZALTILMASI: Irak Suriye sınırında PKK/YPG unsurlarının geçişkenliğinin azaltılması için somut adımlar atılması gibi konular da karara bağlanacak. Kaynaklar, “Görüşmenin somut adımlara tahvil edilmesi bekleniyor” dedi.

IRAK BAŞBAKANI: GELİR GEÇER BİR ZİYARET OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine, Irak tarafı da çok önem veriyor. Ziyareti değerlendiren Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, “Türkiye Başkanı’nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut” dedi.

Haberin Devamı

SİNCAR, KANDİL VE SÜLEYMANİYE MASADA

İki ülke arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde varılan Ortak Harekât Merkezi kurulması konusundaki uzlaşma, Stratejik Çerçeve Belgesi içinde yer alacak. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre içerik, kapsam ve yer, teknik görüşmelerden sonra belli olacak. Merkezde, Irak Merkezi Hükümeti, Bölgesel Yönetim ve Türkiye’den askerlerin görev alması bekleniyor. Türkiye’nin beklentisinin Sincar, Mahmur ve Kandil bölgesinde öncelikle karşı tarafın aksiyon alması olduğunu belirten kaynaklar, istihbarat paylaşımının kritik önem taşıdığının altını çizdi. Türkiye, operasyon yapılan bölgelere yakın sivilleri gözetme amaçlı önlem alınmasını istiyor.

Haberin Devamı

STRATEJİK ÇERÇEVE METNİ İMZALANACAK

Altına imza atılacak temel metin, somut adımların yer aldığı yol haritası olarak da nitelenen “Stratejik Çerçeve Metni” olacak. Irak ile işbirliğinin güvenlik dışındaki alanlarda da geliştirilmesi, ilişkilerin daha sağlam bir zemine oturtulması açısından iki taraf için de önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında imzalanacak anlaşmalar arasında güvenlik başlığının yanı sıra ulaştırma, enerji ve tarım da yer alacak. İki ülke arasında 2022 yılında 24.1, 2023 yılında ise 20 milyar dolar olan ticaret hacminin artırılması da önemli. Ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusu da gündeme gelecek.

BORU HATTININ HAYATA GEÇMESİ

Haberin Devamı

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, “İmza altına alınan çok sayıda hukuki metnin ilişkilerimizde ciddi bir sıçramaya vesile olmasını bekliyoruz” dedi.

Terör örgütü PKK’nın Irak topraklarından temizlenmesi konusunda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin rolü de büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’tan sonra Erbil’e de geçecek. Görüşmelerde güvenlik konusunun yanı sıra ele alınacak en önemli başlık enerji olacak. Cuma günü katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattının Irak Merkezi Hükümeti ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle hayata geçemediğini belirtmiş ve “Hem Kuzey Irak’la hem Erbil’le hem de Bağdat arasında bize düşen bir rol varsa bunu yapmaya hazırız” demişti. Gabar’dan çıkan petrolün taşınması için de bu hattın hayata geçmesinin önemli olduğunu belirten Bakan Bayraktar, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat ve Erbil temaslarının öneminin altını çizmişti.