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Tarih belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'yi kabul edecek

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#DEM Parti#DEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 15:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 15:00’te DEM Parti'nin 'İmralı' heyetini kabul edecek. Heyette Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15'te DEM Parti heyetini kabul edecek. Heyette Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.

CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan, görüşmeye ilişkin ayrıntıları şu şekilde paylaştı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. O görüşmede Pervin Buldan'ın yanında Sırrı Süreyya Önder vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etmişti. Önder'in vefatı ile heyetin üyeleri değişti. Sırrı Süreyya Önder'in yerine heyette Mithat Sancar olacak. Yarın saat 15.00'te görüşme gerçekleşecek. Silah bırakma süreci için görüşmenin kritik değerde olduğu ifade ediliyordu.

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#Recep Tayyip Erdoğan#DEM Parti#DEM

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