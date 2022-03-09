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Erdoğan: Yaptırımlara da işgale de karşıyız, Putin’e de anlattım

#Erdoğan#Putin#Ukrayna
Erdoğan: Yaptırımlara da işgale de karşıyız, Putin’e de anlattım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da Putin ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Erdoğan’ın, “Putin’e savaşın ve bu işgalin yanlış olduğunu anlattım, doğru bulmadığımız noktaları söyledim. Biz yaptırımlara da karşıyız, işgale de karşıyız” dediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MYK toplantısına başkanlık yaptı. Basına kapalı düzenlenen ve 3 saat süren toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Edinilen bilgiye göre; toplantıda Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı bir saatlik görüşmeyi ayrıntılarıyla anlattı. “Putin ile uzun ve güzel bir konuşma yaptık” diyen Erdoğan’ın toplantıda özetle şunları söylediği öğrenildi:

ANTALYA’DAKİ TOPLANTI

“Sayın Putin’e Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla Antalya’da yapılması planlanan toplantıyı hatırlattım. Lavrov’un katılımının önemini anlattım. Katılım olacağını söyledi. Putin’e savaşın ve bu işgalin yanlış olduğunu anlattım, doğru bulmadığımız noktaları söyledim. Biz yaptırımlara da karşıyız, işgale de karşıyız. Sayın Putin’e de bunu anlattım.

TÜRKİYE’YE DAVET ETTİM

Biz taraf değiliz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız. NATO’nun oybirliği ile karar alması lazım. Rusya’nın toprak bütünlüğüne aykırı karara da biz ‘evet’ demeyiz. Rusya’nın sınır kaygısını da anlıyoruz. Savaşı doğru bulmuyoruz, ateşkesin sağlanması gerek. Artık çözüm bulunmalı. Biz Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile de Ankara ya da İstanbul’da bir araya gelmek istiyoruz. Bunu Sayın Putin’e de ifade ettim ve kendisini Türkiye’ye davet ettim.

YAPTIRIMDA ÖLÇÜ KAÇTI

Ölçü kaçmaya başladı. Viyana Filarmoni Orkestrası’nın dünyaca ünlü Rus şefi Valery Gergiev, ‘Putin’in yakın dostu’ denilerek görevinden alınıyor. İtalya’da da benzer bir hadise, ders iptal ediliyor. Bu sanata düşmanlık. Nazi döneminde yapılandan farkı yok, kabul edilemez.”

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#Erdoğan#Putin#Ukrayna

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