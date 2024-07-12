Erdoğan Washington’da net mesaj verdi: Bölgemizde terör devleti bir hayaldir

Haberin Devamı

MÜTTEFİKLERDEN DESTEK ALAMIYORUZ

“Ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadele misyonunu üstlenen ve bunu sahada aşikar bir şekilde gösteren bir ülkeyiz. Müttefiklerimizden temel beklentimiz, benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. Ne yazık ki, şimdiye kadar müttefiklerimizden beklenen düzeyde destek ve dayanışma almış değiliz.

(Bu durumun tolere edilemeyeceğine dikkati çekerek) Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerinin elebaşlarının meşru aktörler olarak kabul edilmesi, ittifak ruhuyla da örtüşmemektedir. Sadece kendi güvenliğimize değil, aynı zamanda müttefiklerimizin güvenliğine de hizmet eden sürdürülebilir çözümler sağlamaktayız.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERDİKLERİ DESTEK

Biz bir NATO ülkesiyiz. Ulusal güvenliğimize yönelik tehdit, başta ABD olmak üzere tüm NATO ülkelerine yönelik bir tehdittir. Aslında NATO’nun kurulmasına ve varlığını sürdürmesine neden olan anlaşmalar da bu durumu kanıtlamaktadır. Ancak ABD ve diğer bazı müttefiklerimizin güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve FETÖ’ye verdiği destek NATO’nun bu ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu teröristlere verilen silah ve destekten duyduğumuz endişeyi her platformda dile getirdik. Bu teröristlerle mücadelede müttefiklerimizin desteğini arzu ediyoruz ancak bunu tam olarak göremiyoruz.

Haberin Devamı

BIDEN’LA GİDİP GELEN BİR İLİŞKİ

ABD’yle sonuçta biz iki müttefik ülkeyiz. Sayın Biden ile ülkelerimiz arasında hemfikir olduğumuz ve olmadığımız konularla bağlantılı bir ilişki geliştirdik. Sükunet ve çalkantı dönemleri arasında gidip gelen bir ilişkiden bahsedebiliriz.



(Biden ile ilişkilerinde samimiyeti sürekli muhafaza ettiklerini ve dostluklarını geliştirmeye özen gösterdiklerini kaydederek) Türkiye ve ABD uzun bir geçmişe dayanan ilişkilere sahip iki müttefiktir. Köklü bağlarımız var ve bunları geliştirme niyetindeyiz.

SURİYE TOPRAKLARI TERÖRDEN ARINDIRILMALI

İsrail’in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak. Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.”

Haberin Devamı

OLASI BİR NATO-RUSYA ÇATIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ile Rusya arasında “doğrudan çatışma çıkması potansiyeline” sorulunca Türkiye’nin başından itibaren Rusya-Ukrayna savaşında taraf olmadığını hatırlattı: “Duruşumuz sadece barış yanlısıdır. Çözüm, daha fazla kan dökülmesi ve acı çekme değil, diyalog ile sağlanan kalıcı bir barıştır. Antalya ve İstanbul’da tarafları bir araya getirerek sorunları çözmek için kritik bir diyalog yolunun oluşturulmasını kolaylaştırdık. Karadeniz Tahıl Girişimi sadece ekonomik ve lojistik bir faaliyetten çok daha fazlasıydı. Bu savaşı sadece bir tarafın zaferi veya mağlubiyeti ile sınırlamanın çözüm olduğuna inanmıyoruz. Çözümün, diyalog ve diplomaside olduğuna inanıyoruz.

Haberin Devamı

ÇATIŞMA İHTİMALİ ENDİŞE VERİCİ

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. (Putin’le yürüttüğü diplomasi) Doğal olarak Sayın Putin ile her konuda hemfikir değiliz. Ancak meseleleri aramızda tartışabiliyor ve çözüme dair ayrıntılara girebiliyoruz.”

BİDEN’LA FARKLILIK

Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkilerindeki yaptırımlar, FETÖ ve insan hakları gibi çeşitli konularda ABD Başkanı Joe Biden’la arasındaki ilişkiye yönelik soruyu şöyle cevapladı: “ABD’de bulunan FETÖ elebaşının liderliğindeki yapı masum bir hareket değil, bir terör örgütüdür, tıpkı DEAŞ gibi. Hem DEAŞ hem de FETÖ insanları öldürüyor. DEAŞ da FETÖ de insanların dini duygularını istismar ediyor. FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerin hükümetlerine sızmayı ve sistemin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Buna ABD de dahildir. Somut delillerle bu yapının tehlikelerini ABD başkanlarına anlattık. Ancak Sayın Biden ve benim bu konuda farklı görüşlerimiz var.”

Haberin Devamı

İHLALLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR

(Biden’la insan hakları konusunda da farklı görüşlere sahip olduklarını belirterek) Gazze’de masum insanların tedaviye gittikleri hastanelerde, ambulanslarda, pazar yerlerinde, insani yardımların dağıtıldığı merkezlerde ve güvenli olarak tanımlanan bölgelerde İsrail tarafından acımasızca öldürülmesinin en ağır insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz. Ancak ABD yönetimi bu ihlalleri görmezden gelmekte ve İsrail’e en büyük desteği vermektedir. Bunu da bu ihlallerin suç ortağı olma pahasına yapmaktadır.”

BEYAZ SARAY’DA ÖZEL YEMEK DAVETİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından önceki gece Beyaz Saray’da NATO liderleri ve eşleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Haberin Devamı

* Davetliler, Beyaz Saray’ın Doğu Odası’ndaki uzun bir masanın etrafında oturdular. Başkan Biden ve Jill Biden, mum ışığıyla aydınlatılan masanın tam ortasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise Biden’ın sol tarafında yer aldı.

MÖNÜ FIRST LADY’DEN

* ABD First Lady’si Jill Biden, mönüyü Beyaz Saray Şefi Cris Comerford ve Beyaz Saray Hamur İşleri Şefi Susie Morrison ile birlikte kararlaştırdı. Başlangıçta Catoctin Dağları’ndan şeftaliler, salata ve beyaz balzamik sos servis edilirken, ana yemekte ızgarada dana bonfile ve Alaska yassıbalığı ile patates pave sunuldu. Tatlı olarak da limon soslu panna cotta, çeşitli meyveler ve bal maskarponeli dondurma servis edildi.

25 YIL ÖNCEKİ TABAKLAR

* 75. Yıldönümü onuruna ve Başkan Harry S. Truman’ın NATO’nun hayata geçirilmesindeki rolünün onore edilmesine yönelik olarak, akşam yemeği, NATO Müttefiklerinin 25 yıl önce 50’ nci Yıldönümü için Beyaz Saray’da yedikleri yemek takımında servis edildi.

PİYADE KONSERİ

* Misafirler, ABD Deniz Piyade Orkestrası’nın müzik seçkilerini ve ABD Kara Kuvvetleri Korosu, Kara Kuvvetleri Yaylı Çalgılar Orkestrası, Donanma Şarkıcıları ve Hava Kuvvetleri şarkıcılarının özel performansını dinledi.

JILL BIDEN’LA RESEPSİYONDA









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verdiği resepsiyona katıldı. Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi’ndeki resepsiyona katılan Emine Erdoğan, bina girişinde Jill Biden tarafından karşılandı. Davetliler, daha sonra ‘Entertainment Nation’ başlıklı sergiyi gezdi. Sergiyi gezerken Emine Erdoğan resepsiyona katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle sohbet ederek çevre, kültür, eğitim gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. Davet sonunda lider eşleri ev sahipliği için Biden’a teşekkür etti. Serginin ardından, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Emine Erdoğan resepsiyon sonrasında yaptığı açıklamada, “Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington’da lider eşleri ile bir araya geldik. ABD Başkanı’nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi’ni ziyaret ettik. Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk” dedi.