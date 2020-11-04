Erdoğan, Viyanalı Türk gençlerle görüştü

Kendisi de yaralı olmasına rağmen arkadaşı Mikail Özen’le çevredekilerin yardımına koşan ve yaralı bir polisi ambulansa taşıyan Recep Tayyip Gültekin’e, “Seninle gurur duyuyoruz” diyen Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti: “Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. (Onlar nezdinde) Müslüman olmaktan başka sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir defa; terörle, terörizmle en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim.”

AB’DEN TEŞEKKÜR

AB Türkiye Delegasyonu da, “Viyana’daki saldırılarda yaralananlara yardım eden Türk vatandaşları Recep Tayyip Gültekin ve Mikal Özer’e teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz” sözleriyle iki gence teşekkür etti.