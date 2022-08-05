Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’de

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Orgeneral Musa Avsever, YAŞ üyesi olarak Anıtkabir’de ilk kez yer aldı. Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çıktı. Erdoğan daha sonra Atatürk’ün mozolesine ay-yıldız şeklinde çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından YAŞ üyeleri, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, beraberindeki YAŞ üyeleriyle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, “Aziz Atatürk” satırlarıyla başladığı Özel Defter’e şunları yazdı:

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BİZLERE EMANETİNİZ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

“YAŞ üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakati ile milletimize güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar TSK’nın gücünü, etkinliğini ve yeteneklerini açıkça ortaya koymaktadır, ruhun şad olsun.”