Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşeceği saat belli oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yurttan ayrıldı. Seyahati öncesi İsrail İran arasındaki ateşkes hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Taraflar ateşkese tam riayet etmeli. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz." dedi.

KRİTİK ZİRVE

NATO liderleri, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ABD’nin devreye girmesiyle farklı bir boyut aldığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sürdüğü, Gazze’de insani durumun giderek kötüleştiği bir ortamda Hollanda’nın Lahey kentinde bir araya geliyorlar. İki günlük zirvede Türkiye’yi, çok sayıda ikili görüşme de yapması beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında yapması beklenen görüşmelerin detayları bugün ortaya çıkmaya başladı. Erdoğan'ın bu gece 23:30'da ABD başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraflar ateşkese tam riayet etmeli Haberi görüntüle

EN ÖNEMLİ GÜNDEM SAVUNMA HARCALAMALARI

Zirvenin en önemli gündem maddesi savunma harcamalarının artırılması. ABD Başkanı Donald Trump, ilk görev döneminde bu konuyu öncelik haline getirmişti. İkinci görev döneminde bu konuda daha da ısrarcı bir yaklaşım içinde. Hedef müttefiklerin savunma harcamalarını mevcut hedef olan gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sinden yüzde 5’ine yükseltmek. Bulunan ara formüle göre müttefikler ekipman alımı gibi doğrudan savunma harcamalarını en az yüzde 3.5 seviyesine yükseltecek, altyapı gibi genel savunma harcamaları için ise en fazla yüzde 1.5 seviyesi benimsenecek.

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"NATO zirveleri 2 gün sürer, Trump odaklana bilsin diye bir oturuma indirildi. Sonrasında sayfa sayfa bildirim gelir ama bir sayfaya indirildi. Her şey farklı yürüyor bu formda." diyen CNN Türk muhabiri Büşra Aslantaş zirvede dikkat çeken güvenlik önlemini şu sözlerle anlattı;

"Çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alışıldık bir manzara, NATO zirvelerinde böyle oluyor. Dronlar, helikopterler havada, yolların pek çoğu trafiğe kapatıldı. Yine bir dizi önlemlerin alındığını, atlı askerlerin, polislerin de sokaklarda olduğunu bir zirve...

Çantalarımız tek tek aranıyor, Çantalarımıza plastik kelepçeler takılır. Sadece bu yıl fark ettiğimiz ekstra bir şey oldu... Cihazlarımızın hepsine ayrı ayrı sticker'lar yapıştırıldı. Frekansların karışmaması için bunun yapıldığı söylendi. Bu ekstra önlemlerden biriydi. Güvenlikten geçerken o sticker'lar kontrol edildi. Bu önceki yıllarda, diğer ülkelerde takip ettiğim NATO zirvelerinde gördüğüm bir şey değil, bu ekstra önlemlerden biriydi. Sibel saldırılara karşı da ekstra önlem alındığı yönünde olduğu söylendi. Daha önce böyle bir şey görmemiştik."