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Erdoğan ve Putin'den yeni yılın ilk görüşmesi

#Erdoğan#Putin#Görüşme
Erdoğan ve Putinden yeni yılın ilk görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. İki liderin konuşmasında Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan ve Putin görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi. Kremlin’den yapılan açıklamada da iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

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