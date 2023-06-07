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Erdoğan ve kabineden Anıtkabir’e ziyaret: 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Anıtkabir#Kabine
Erdoğan ve kabineden Anıtkabir’e ziyaret: 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Erdoğan, kabine üyeleri ile birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk mozolesine ay yıldızlı çelenk bıraktı.

Erdoğan ve kabineden Anıtkabir’e ziyaret: 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve kabineden Anıtkabir’e ziyaret: 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve şunları yazdı:

Erdoğan ve kabineden Anıtkabir’e ziyaret: 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

100. YIL GURURU

“Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı’nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemiz ile birlikte tüm Türkiye’ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbimiz bizleri milletimize karşı mahcup etmesin ruhun şad olsun.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Anıtkabir#Kabine

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