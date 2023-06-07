Erdoğan ve kabineden Anıtkabir’e ziyaret: 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

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Erdoğan, kabine üyeleri ile birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk mozolesine ay yıldızlı çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve şunları yazdı:

100. YIL GURURU

“Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı’nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemiz ile birlikte tüm Türkiye’ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbimiz bizleri milletimize karşı mahcup etmesin ruhun şad olsun.”