Erdoğan ve Biden telefonda görüştü

Görüşme talebi ABD Başkanı Biden’dan geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi: “Liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve ABD’nin Suriye’de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türkiye - ABD ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin marjında görüşme konusunda da anlaşmaya vardı.”

BAKANLAR DA GÖRÜŞTÜ

İki liderin telefon görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Antony Blinken ile, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilli İbrahim Kalın ise ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

14 HAZİRAN NATO ZİRVESİ’NE RANDEVU

Görüşmeye dair Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise “Biden, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı bir ilişki konusundaki ilgisini dile getirdi” ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca liderlerin, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere 14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek NATO zirvesinde bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları duyuruldu.

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