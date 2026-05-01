×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan ve Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan-Bahçeli Zirvesi#Terörle Mücadele#Ortadoğu Gelişmeleri
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile akşam saatlerinde Beştepe’de bir araya geldi.

Haberin Devamı

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde gelinen aşamanın değerlendirildiği bildirildi. İki liderin sürecin ilerleyişi konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Sürecin bir sonraki adımı olan yasal düzenlemelere ilişkin atılacak adımlar da değerlendirildi. Görüşmenin ana gündeminde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler de vardı. Erdoğan ve Bahçeli, İsrail-ABD ve İran savaşının bölgesel ve küresel açıdan yol açtığı etkiyi değerlendirdi. Söz konusu savaşta ateşkes sürecinde gelinen aşama ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yaptığı saldırılar masaya yatırıldı. Görüşmede, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yapılan saldırı da gündemdeydi.

SON GÖRÜŞME  21 OCAK’TAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, son olarak 21 Ocak’ta Beştepe’de bir araya gelmişti. İki lider, Terörsüz Türkiye sürecini ele alıp sürece yönelik gelişmeleri ve son durumu değerlendirmişti. Bu görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ile bölgedeki son durum da masaya yatırılmıştı. İki liderin 23 Nisan’da TBMM’de düzenlenen resepsiyonda yaptıkları sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye “Geliyorsunuz değil mi, haftaya sizi bekliyorum” demişti.

 

 

BAKMADAN GEÇME!