Erdoğan ve Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi

Haberin Devamı

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde gelinen aşamanın değerlendirildiği bildirildi. İki liderin sürecin ilerleyişi konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Sürecin bir sonraki adımı olan yasal düzenlemelere ilişkin atılacak adımlar da değerlendirildi. Görüşmenin ana gündeminde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler de vardı. Erdoğan ve Bahçeli, İsrail-ABD ve İran savaşının bölgesel ve küresel açıdan yol açtığı etkiyi değerlendirdi. Söz konusu savaşta ateşkes sürecinde gelinen aşama ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yaptığı saldırılar masaya yatırıldı. Görüşmede, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yapılan saldırı da gündemdeydi.

SON GÖRÜŞME 21 OCAK’TAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, son olarak 21 Ocak’ta Beştepe’de bir araya gelmişti. İki lider, Terörsüz Türkiye sürecini ele alıp sürece yönelik gelişmeleri ve son durumu değerlendirmişti. Bu görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ile bölgedeki son durum da masaya yatırılmıştı. İki liderin 23 Nisan’da TBMM’de düzenlenen resepsiyonda yaptıkları sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye “Geliyorsunuz değil mi, haftaya sizi bekliyorum” demişti.