Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde... Yeni yerleşim sağlam zemine yapılacak

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Deprem bölgesine ziyaret kapsamında ilk olarak Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde kullanılamaz hale gelen tarihi Hatay Meclis binasının olduğu noktada incelemeler yapan Erdoğan tüm ekiplere depremde gösterdikleri çabadan dolayı tek tek teşekkür etti. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi’nde özetle şu açıklamaları yaptı:

KİMİ AKSAKLIKLAR YAŞANDI

“Dokuz saat arayla yaşadığımız 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler etki alanı ve yıkım gücü olarak dünyada eşi benzeri olmayan depremler olarak tanımlanıyor. Yıkıma çetin kış şartlarının çıkardığı sıkıntılar da eklenince, depremden sonra ilk günlerde tüm gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Kahramanmaraş’taydı.

KONUTLAR 1 YILDA

Şehirlerimizin tamamını en küçük ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız.Çadır ve konteynır kentlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde inşa edeceğimiz sağlam konutlara taşımaya başlayacağız.Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz. Konutların hiçbir zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek. Güçlendirme diye bir mantıkla yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı 3-4,bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız. Mart ayı içinde Hatay’da 40 bin 426, Kahramanmaraş’ta 45 bin 67, Adıyaman’da 25 bin 882, Gaziantep’te 18 bin 544, Malatya’da 44 bin 770, Osmaniye’de 9 bin 550, Diyarbakır’da 6 bin, Şanlıurfa’da 3 bin konutun Elazığ’da 3 bin 750, Adana’da 2 bin 500, Kilis’te 250 konutun inşasına başlıyoruz.

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DEMOGRAFİK YAPISI

Hatay’ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara itibar etmeyin. Hatay’ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez.”

Erdoğan AFAD’da açıklama yaparken yanında Bahçeli de yer aldı.

TOKİ’YE KARŞI ÇIKAN ZİHNİYET

Kahramanmaraş’ta da Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bizler bütün bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle yeniden inşa ve ihya edecek Kahramanmaraş’ı Kahramanmaraş olarak bütün mağdur, mazlum depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.” (Selçuk Böke/ANKARA)

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HIZLA 20 BİN İSTİHDAM

Erdoğan “Bölgede yürütülecek çalışmalar için 100 milyar liralık bir bütçeyi Hazine’den tahsis ettik” diyerek maddi yardımları şöyle anlattı: “Depremde zarar gören her haneye 10’ar bin lira yardım yapıyoruz. Yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı binalarda oturanlara 15’er bin lira taşınma ve 2 bin ile 5 bin lira arasında kira yardımında bulunuyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100’er bin lira nakdi destek sağlıyoruz. Türkiye İş Kurumumuzun toplum yararına çalışma projesi kapsamında bölge illerinde 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için kredi kartı taksit sürelerini iki katına çıkardık. Ertelenen tüketici ve taşıt kredilerinde vade sınırları dikkate alınmayacak. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.”

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1.6 MİLYON VATANDAŞIMIZA BARINMA

Erdoğan bölgedeki ihtiyaçlarla ilgili şöyle konuştu: “Bölgede dağıtılan battaniye sayısı 3 milyon, kurulan çadır 188 bine, konteyner sayısı 10 bine ulaştı. Ağır hasar alan şehirlere battaniye, çadır ve konteynır sevkiyatları sürüyor. 65 binin kurulumu süren konteynır sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine çıkartabileceğiz. Çadırlarda barınanların sayısı 751 bin, konteynerlerde 24 bin, yurtlarımızda 252 bin, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okul ve tesislerde arınanların saylısı 462 bini bulmuştur. Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir. 62 bin karayolu, 289 bin havayolu, 21 bin demiryolu,bin 156 vatandaşımız denizyolu ile deprem bölgesinden tahliye edilmiştir. Kendi imkânları da güvenli yerlere giden çok sayıda vatandaşımız bulunuyor. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834’ü buldu. Halen kaldırılmakta olan enkazlar bittikten sonra yakında bu sayı kesinleşecektir.”

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SÜRYANİ CEMAATİ İLE BİR ARAYA GELDİ

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Hatay’da incelemelerde bulunurken Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Metroplolit Joseph Bali, Rahip Haitham Bahhu ve Ghassan Al Chami ile de görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. (ANKARA)

BLINKEN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu’nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı. Blinken depremin ardından önceki gün Türkiye’ye gelerek afet bölgesini ziyaret etmişti.