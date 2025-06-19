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Erdoğan ve Aliyev’den 250 bininci deprem konutu

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#TOKİ#Deprem#Konut
Erdoğan ve Aliyev’den 250 bininci deprem konutu
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 07:00

6 Şubat depremlerinin ardından Azerbaycan hükümeti ve TOKİ işbirliği ile inşa edilen konutların da yer aldığı “250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni” bugün Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek.

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Depremde ağır yıkıma uğrayan ve yeniden ayağa kaldırılan Azerbaycan Mahallesi’nde yapılacak olan törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak.  Programda kura çekimiyle yapımı tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün anahtar tesliminin yapılacağı Azerbaycan Mahallesi’nde konut bölgesinde yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: 

Erdoğan ve Aliyev’den 250 bininci deprem konutu

KURUM: GÜNDE 350 KONUT ÜRETİYORUZ

“Geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve 250 bin konut sayısına ulaştık. Şu anda deprem bölgesinde saatte 14, günde 350 konut üreterek tarifi imkânsız bir hızla yolumuza devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız. İlk gün verdiğimiz o sözümüzü tutacak; yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Kahramanmaraş özelinde de şu ana kadar 39 bin yeni yuva ve işyerinde hayat başladı. Allah’ın izniyle hızımızı daha da arttırarak 2025 yılı sonuna kadar  Maraş’ta 75 bin ev ve işyerimizi teslim edeceğiz.” 

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Erdoğan ve Aliyev’den 250 bininci deprem konutu

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#TOKİ#Deprem#Konut

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