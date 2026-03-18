Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 18:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğimizi, bu çabaların süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

