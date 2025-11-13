Erdoğan: Uçağın karakutusu bulundu

Haberin Devamı

AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi: “Karabağ Zaferi’nin 5. yıldönümü kutlamaları için Azerbaycan’da bulunan birliğimizi taşıyan C130 tipli askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signaği bölgesinde düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. İsimlerini kalbimizin en mutena köşesine yazdığımız uçuş ekibini rahmetle yad ediyorum. Cenabıallah şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını ali eylesin.

ACIMIZI KALBİMİZE GÖMÜYORUZ

Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz. Ancak şunu da biliyoruz, her ne şekilde olursa olsun vatanı, milleti, devletinin güvenliği için canını vermek hiç şüphesiz fedakârlıkların ve kahramanlıkların en büyüğüdür, en onurlusudur. Düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir. Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkânsız şükran borcumuz bulunuyor.

UÇAĞIN KARAKUTUSU İNCELENİYOR

Olayın haberini alır almaz Milli Savunma Bakanımızın yanı sıra, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. Arama-kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla işbirliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik. Aynı gün akşam saat 17.00 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. 46 kişilik kaza kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık. Uçağımızın karakutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır.

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRIYORUZ

Şehitlerimizin 19’unun naaşına ulaştık, son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’le ardından Gürcistan Başbakanı Kobahidze ile telefonla görüştük. Milletimizle birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Milletim şundan emin olsun; Türkiye Cumhuriyeti devletiyle birlikte Gürcistan ve Azerbaycan’ın tüm imkânları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşmasını temin edeceğiz.

OLAYI İSTİSMAR EDENLER

Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor. Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, TSK’ya, aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Mesaj yayınlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de teşekkür ediyorum.”

EMLAK VERGİSİNDE FAHİŞ ARTIŞLAR

Emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor” diyen Erdoğan, buna ilişkin çalışma yapıldığını söyledi: “Bilhassa CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2 bin 500, yüzde 5 bin, hatta bazı bölgelerde yüzde 18 bin 700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Tıpkı ‘ucuzlatacağız’ dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Bir önceki MYK toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi, haklı talepleri karşılayacak, ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız.”

CUMHUR İTTİFAKI KUTUP YILDIZI

Erdoğan, teşkilata seslenirken özetle şu mesajları verdi:

“Ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor, siyasetin kutup yıldızı olarak işte bu kadroyu, AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı görüyor. Ülkenin bekasının garantisi olmasının yanı sıra AK Parti ve Cumhur İttifakı demokratik siyasetin mihenk taşı olarak da önemli bir görev ifa ediyor. Bugün tartışmasız bir şekilde Türkiye’de siyasetin rotasını AK Parti ve Cumhur İttifakı tayin ediyor.”

EN KÜFÜRBAZ FİGÜRLERDEN

Erdoğan’ın konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eleştiriler de vardı: “Görüyoruz ki siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Başında da CHP’nin yeni genel başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı. Türk siyasetinin görüp görebileceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerinden biri olduğu görülüyor. Biz kendimize ve milletimize saygımız gereği bunların seviyesine inmedik, bundan sonra da inmeyeceğiz. Bu şahsın geçen hafta bize, yargı mensuplarımıza ve kamu görevlilerimize yönelik kurduğu pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz.”