Erdoğan: Tutumumuz net amacımız barış

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BU SAVAŞIN İZLERİ YILLARCA SİLİNMEYECEK

“NATO müttefikleri olarak liderler seviyesinde bir araya geldik. 25 Şubat’ta gerçekleşen zirvenin ardından NATO’nun birlik ve beraberlik mesajı vermesi anlamlıdır. Kırım’ın ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşı tutumumuz da nettir. Ukrayna ve Rusya savaşı birinci ayını geride bıraktı. Tahrip olan şehirler, okullar, bütün varlığını bir bavula sığdırmış mülteciler savaşın kanlı yüzünü bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Bu savaş kadınlar ve çocuklar üzerinde izleri yıllarca silinmeyecek travmalara yol açıyor.

TÜRKİYE ÖZEL VE İSTİSNAİ BİR YERDE DURUYOR

Çatışmalar uzadıkça maalesef her iki tarafta da savaşın yıkıcılığı artıyor. Bu süreçte Türkiye, gerek coğrafi konumu, gerekse NATO müttefiki olarak özel ve istisnai bir yerde duruyor. Öncelikle Ukrayna ve Rusya, Karadeniz’den komşumuz olan iki ülkedir. Son 11 yıldır Suriye’deki savaşın yükünü adeta tek başına taşıyan bir ülke olarak bölgedeki sükunun sağlanması için çalışıyoruz. Müzakereleri yakından takip ediyoruz. Müzakere sürecini kolaylaştırmak için birçok adım attık, bazı noktalarda ilerleme kaydedilmesini ihtiyatlı iyimserlikle karşılıyoruz.

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AVRUPA MÜLTECİLERİ DESTEKLEMELİ

Montrö Sözleşmesi’nin sağladığı yetkileri Karadeniz’de gerilimi azaltmaya yönelik kullanıyoruz. Bölgeye 56 TIR insani yardım gönderdik. Türkiye’ye giriş yapan Ukraynalı sayısı 60 bine yaklaştı. 8 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Dostlarımızın içinde bulunduğu zorluğu iyi anlıyoruz. Başta Avrupa, kapısına gelen mültecileri desteklemeli, elini taşın altına koymalı. İttifak’ın gerçekçi ve stratejik yaklaşımla hareket etmesi şarttır. İttifak’ın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye tehdit oluşturacak durumda olmadığının altını bir kez daha çizmiş olduk.

AMACIMIZ İKİ LİDERİ BİR ARAYA GETİRMEK

Yaptığımız çalışmalarla ilgili Türkiye’ye şükranlarını sunan ülkeler oldu. Putin ve Zelenski ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz bu iki lideri bir araya getirmek ve barış atmosferi oluşturmak. Beyaz Rusya’da devam eden teknik altyapı çalışmalarında Kırım ve Donbas meselesi var ki buna Ukrayna’nın sıcak bakması mümkün değil. Zelenski referanduma getirme amacıyla ‘Ukrayna halkının vereceği karar’ diyerek akıllı bir liderlik uygulamasını ortaya koymuştur. Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.

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ZELENSKİ ARABULUCU OLMAMIZI İSTİYOR

Zelenski Türkiye’nin bu işlerde arabuluculuk rolü üstlenmesini bizzat istiyor. Rusya’nın da bunu olumsuz olarak görmesi mümkün değil. Temennimiz o ki bu süreç içinde eğer Türkiye’nin arabuluculuğuna yönelik talep gelirse biz buna hazırız. Burası Ankara, İstanbul olur. Buralarda görüşmeyi yapmak üzere bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik. Attığımız adımlardaki sıcak temaslar liderlerin dikkatini çekiyor. Türkiye olarak aynı yaklaşımı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim Sayın Putin’le de olumlu istikametimiz oldu, Sayın Zelenski ile de olumlu istikametimiz devam edecek diye söylemiştim. Bizim temennimiz barışın sağlanması"

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TÜRKİYE NATO’YA KATKIYI SÜRDÜRECEK



Erdoğan “NATO’nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna’ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır. Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz” dedi.

MÜTTEFİKLER ARASINDA GİZLİ-AÇIK AMBARGO OLMAMALI



ERDOĞAN’ın konuşmasında müttefiklere ambargo mesajı da vardı: “Türk savunma sanayii ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz. Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir. Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım.”

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İLK TEMAS MACRON’LA



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan’ın ilk teması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı ikili görüşmeydi. Zirve başlamadan önce yapılan temas hem Ukrayna’ya yönelik yaklaşımların hem de ikili ilişkilerin ele alınması açısından önemli bir platform oluşturdu. Hem Erdoğan hem de Macron, Rusya ve Ukrayna liderlerine doğrudan erişimi olan ve iki liderle de diyaloğu sürdürebilen sayılı isimler arasında yer alıyor. Geçmişte iki ülke arasında yaşanan gerginliğin yerini yavaş yavaş işbirliği perspektifi almaya başladı. Ankara-Paris hattında tüm sorunlar giderilmiş değil ancak iki başkentte de karşılıklı fayda alanlarında olumlu adım atılabileceği görüşü hâkim. Ekonomi ve savunma öncelikli alanlar. Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi’yle de bir araya gelirken Türkiye’nin Fransa ve İtalya’nın ortak üretimi SAMP-T hava savunma sistemlerine yönelik ilgisi sürüyor. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

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