Gündem Haberleri

Erdoğan Türkmenistan’a gitti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan’a gitti.CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan ‘TUR’ uçağıyla Türkmenistan’a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan  ziyaretinde, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30’uncu yıldönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla ‘Uluslararası Barış ve Güven Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle düzenlenecek ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılacak.   

 

