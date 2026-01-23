Erdoğan: Türkiye yeni dünya düzeninde kutupbaşı olacak

Haberin Devamı

ANKARA’da düzenlenen Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

CAM TAVANLARI KIRDIK

“Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği, iş dünyamızın da takdire şayan gayretleriyle Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık. Cam tavanları kırdık, fitne duvarlarını yıktık, önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa, milletimizle yürek yüreğe vererek bunların hepsini aştık. Demokrasiden hak ve özgürlüklere, enerjiden eğitime, sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarını tattırdık.

REKORLAR KIRILIYOR

Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Mevcut pazarlara yenilerini ekleyen, küresel konumunu günden güne perçinleyen bir Türkiye gerçeği var. ‘Fabrikası yok’ dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG, ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor. Mühendislik harikası savunma sanayisi ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor.

Haberin Devamı

HER ALANDA ATILIM

Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi, deyim yerindeyse, siparişlere yetişemiyor. İş insanlarımız, firmalarımız, yatırımcılarımız; ülkemizin ticaret hacminin artmasında, ticaret diplomasimizin gelişmesinde önemli roller üstleniyor. Yani her alanda büyük bir atılım içindeyiz.

HAMASET YAPMIYORUZ

Bunları gururla, mutlulukla, kıvançla söylerken, şunun bilinmesini isterim ki biz burada asla hamaset yapmıyoruz. Hayal satmak, göz boyamak bizim siyasetimizde yeri olmayan bir tavırdır. Zaten buna ihtiyacımız da yoktur. Çünkü biz, 23 yılını şanla, şerefle tamamladığımız iktidarlarımız boyunca hep eserlerimizle, icraatlarımızla, somut projelerle konuştuk. Rakamlar ortada. Ülkenin 23 yılda nereden nereye geldiği ortada.

ÜRETENE TAM DESTEK

Bizim prensibimiz şudur değerli arkadaşlarım; biz, üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türkiye’ye katma değer üreten, Türk ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahiptir. Nitekim, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Yüksek teknolojili üretim hedefleyenler için HIT-30 Programı’nı devreye aldık. İhracatçılarımızın günlük reeskont kredi limitini 4.5 milyar liraya yükselttik.

Haberin Devamı

İŞ DÜNYASINA DESTEKLER

İhracatçılarımıza 2025 yılında 1 trilyon liranın üzerinde reeskont kredisi kullandırdık. KOBİ’lerimiz için Hazine destekli kefalet paketlerini hayata geçirdik. Çiftçilerimizin kredi maliyetlerinin yüzde 70’ini, esnafımızın kredi maliyetinin yarısını bütçeden karşıladık. İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğimizi 1270 liraya çıkardık. İstihdamını koruyan KOBİ’lerimize, çalışan başına verdiğimiz aylık 2 bin 500 liralık desteği 3 bin 500 liraya yükselttik. Bu programa büyük ölçekli firmalarımızı da dahil ettik. İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz.”

Haberin Devamı

MANDACI EKONOMİSTLERE KULAK ASMAYIN

“Tüm iş dünyamıza şu mesajı vermek istiyorum; bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın. Artan ticaret savaşları, artan belirsizlikler, her gün bir yenisi patlak veren krizler sizi umutsuzluğa kesinlikle sürüklemesin. Özelikle ‘Godot’u bekler’ gibi, yıllardır Türkiye’nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak asmayın. Allah’ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak, hatta Türkiye bu süreçten en kazançlı çıkan ülkeler arasında yer alacak.

KUTUP BAŞI OLACAK

Çok kutuplu yeni dünya düzeninde ‘kutup başlarından’ birisi inşallah Türkiye’miz olacak. Tıpkı komşumuz Suriye’de olduğu gibi fedakârlıklarımızın, emeklerimizin, tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz. Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler, yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim edecek. Ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için verdiğimiz mücadelenin değeri gelecekte daha iyi anlaşılacak, daha net görülecek.”

Haberin Devamı

DÜNYA BİZİM DEDİĞİMİZE GELİYOR

“Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor. Davos’ta yapılan tartışmaları, inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Doğruları cesaretle haykırdığımız için yıllardır bize demediklerini bırakmayanlar, şimdi bakıyorsunuz bizimle aynı cümleleri kuruyor, küresel adaletsizliklerden bahsediyor. Tekrar ediyorum; kimse ekonomik tetikçilerin ‘öngörü’ diye pazarladıkları kara niyetlerine prim vermesin. Türkiye’nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır. Önümüzde yeni kapılar aralanacak. Karşımıza yeni fırsatlar çıkacak. Tahminlerimizin de ötesinde imkânlar belirecek. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz inşallah daha da hızlanacak. Destanlarımızın ezberden okunacağı, zafer marşlarımızın tüm dünyada yankılanacağı, başarılarımızı dost-düşman herkesin konuşacağı, sonunda büyük ve güçlü Türkiye’nin olduğu yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.”

Haberin Devamı

EN HIZLI BÜYÜYEN 3. ÜLKE

“Sadece şu rakamlara baktığımızda bile bunları çok net görebiliyoruz:

- Ekonomimiz, geçtiğimiz senenin 3’üncü çeyreğinde yüzde 3.7 oranında büyüdü. Küresel ekonomide zorlukların arttığı, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının tırmandığı, yakın çevremizde ve dünyada belirsizliğin hâkim olduğu bir dönemde, tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi oldu.

- 2025 yılının 3’üncü çeyreğinde ekonomimizi tam 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attık.

- Geçtiğimiz yıl toplam 273.4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Aynı dönemde hizmet ihracatımız 123.1 milyar doların üzerine çıktı. 2025’teki toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396.5 milyar dolara ulaştırdık.

- Savunma ve havacılık ihracatında ise adeta devrim yaptık. 2002’de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı 2025’te tam 40 kat artırarak 10 milyar 54 milyon dolara yükselttik. Sadece büyüme ve ihracat rakamlarında değil, istidamda da hamdolsun oldukça iyi bir yerdeyiz.

- İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin; tarım, turizm, hizmet sektörümüzün şu an bizden en büyük beklentisi ara eleman ihtiyaçlarının karşılanması.

- Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız Gençliğin Üretim Çağı Programı’yla burada önemli bir açılım sağlıyoruz. ‘Güç’ adını verdiğimiz bu programla inşallah hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de 3 yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz. Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sunacağız.”

TÜGİK’TE KONUŞTU

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da ‘Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuştu. TÜGİK Başkanı Erkan Güral, Erdoğan’a “elif ve vav” harflerinin yer aldığı hediye takdim etti.