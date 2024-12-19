Erdoğan: Türkiye Türkiye’den daha büyüktür

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Erdoğan Beştepe’deki TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde özetle şunları söyledi:

PRANGALARI KIRDIK

“Göreve geldiğimizden beri ilk etapta zihinlere vurulan prangaları kırmaya çalıştık. ‘Yapamayız’, ‘başaramayız’, ‘bizden bir şey olmaz’ algısının yerine ‘yapabiliriz, ‘başarabiliriz’ öz güvenini yerleştirmeye çalıştık. Zor da olsa, ciddi zamanda da alsa 10 yıllardır milletimize empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmayı başardık. Kendi rotamızı çizmeye sadece siyaset ve diplomaside değil, bilim ve teknoloji alanında da ihtiyacımız var. Her alanda bağımsız Türkiye vizyonumuzu mümkün olan en kısa sürede gerçeğe dönüştüreceğiz.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de törendeydi. Alper Gezeravcı Erdoğan’a, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kullanması için kendisine armağan ettiği kalemi takdim etti. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

YERE SAĞLAM BASIYORUZ

TEKNOFEST yarışmalarıyla gençlerimizi büyük bir heyecanla icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. Bu sene dokuzuncusu düzenlenen TEKNOFEST’te 50 farklı kategoride 790 binden fazla takım başvurdu. Düzenlediğimiz araştırma projesi yarışmaları, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarıyla çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konusunda geleceğe hazırlıyoruz. Görüldüğü üzere çağın gerisinde kalan değil, çağa liderlik eden bir büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sabun köpüğü gibi gelip geçen mevzi başarılarla yetinmek istemiyoruz. Ülke ve millet olarak yere sağlam basıyor, adımları sağlam atıyoruz, planlarımızı orta ve uzun vadeli yapıyoruz. 2002’ye göre bugün çok iyi bir konumdayız. İnşallah gelecekte çok daha iyi seviyelerde olacağız. Sadece kendimiz için değil, umudunu bize bağlamış olanlar için de bunu başaracağız.

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Erdoğan bilim dünyasından 57 kişiye ödül verdi. Ödül alanlardan bir kısmı törene çocuklarıyla katıldı.

TARİHİN YÜKLEDİĞİ MİSYON

Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere şu gerçeği hatırlatmaktadır: Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz. Kendi ülkelerine başkalarının gözünden bakanlar bunu fark edemeyebilir. Burunlarının dibini dahi görmekten aciz olanlar bunu anlamayabilir.

SÜREÇLERİ OKUYORUZ

‘Türkiye’nin Libya’da, Suriye’de, Somali’de ne işi var?’ diye soranlar bu vizyonu ve misyonu idrak edemeyebilir. Türkiye’nin son 22 yılda nasıl büyük bir değişim geçirdiğini bilmeyenler, olayların seyrini kavramakta zorlanabilir. Ama biz bunu görüyoruz, süreçleri okuyoruz, çağrılara kulak tıkamıyoruz. Türkiye’nin başarılarına sevinemeyenleri kendi haset dolu dünyalarında vehimleriyle, korkularıyla, komplo teorileriyle, safsata ve hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.”

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‘HER BAŞARIDA SİNİR NÖBETİ GEÇİRDİLER’

- Erdoğan sanayi alanında çıkarılan engelleri anlatırken özetle şöyle dedi: “Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil markası TOGG projemizden 5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’a, insansız hava araçlarımıza yönelik linç kampanyalarından ilk insanlı uzay misyonumuza kadar her alanda bu zihniyetle karşılaştık. TOGG’a ‘fabrikası yok’ dediler. Kaan’ı kalorifer peteğine benzettiler. Türk astronot ve bilim misyonunu turistlik gezi diyerek küçümsediler. İHA ve SİHA’ların her başarısında zaten sinir nöbeti geçirdiler. Başarıyı takdir etmek desteklemek, milletin sevincini paylaşmak yerine bir kulp takarak engellemeye çalıştılar. Aynı bağnazlığa Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarının açılışında bir kez daha şahitlik ettik. Oysa süper bilgisayarların bile yıllarca uğraştığı karmaşık problemleri yalnızca birkaç dakikada çözebilen kuantum bilgisayarlar yalnızca 15 ülkede bulunuyor. Önümüzdeki dönemde kuracağımız Süper İletken Çip Üretim Eviyle çok daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlarına giden yolu da aşacağız.”

ÖDÜL ALANLAR

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- 2024 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’ne Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Zhichuan Jason Xu, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimleri alanında ise Prof. Dr. Istvan Vasary ve Prof. Dr. Roland Ralph Redfern Smith layık görüldü. TÜBA-TESEP kapsamında Sosyal Bilimler Ödülünü; Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yatağan Özkan, Doç. Dr. Hicret K. Toprak, Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Doğan, Dr. Büyükelçi Tanju Bilgiç kazandı. Sosyal Bilimler Halil İnalcık Özel Ödülünü, Prof. Dr. Uğur Ünal kazandı. Prof. Dr. Mehmet Güneş, Sosyal Bilimler Kemal Karpat Özel Ödülüne layık görüldü. Doç. Dr. Füsun Şeyma Kışkan, Doğa ve Mühendislik Bilimleri Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

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MACRON’LA SURİYE’Yİ GÖRÜŞTÜ

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Elysee Sarayı’ndan, yapılan açıklamada da Macron’un özellikle Avrupa kıtasının stratejik bağımsızlığı konusunda Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmaya hazır olduklarını belirttiği aktarıldı. Açıklamada, ayrıca iki liderin Gazze’de ateşkes sağlanması için devam eden müzakereleri teşvik ettiği de kaydedildi.

ERDOĞAN BUGÜN MISIR’DA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısı için bugün Mısır’a gidiyor. Erdoğan, Filistin ve Lübnan’daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Erdoğan’la Mısır’daki zirveye katılacak. (ANKARA)