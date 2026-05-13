Erdoğan: Türkiye merkezli düşünen herkese kapımız açık

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

“Geride kalan 25 yılda AK Parti’nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun; Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimizi benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz.

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

Anadolu’yu, Trakya’yı, yedi coğrafi bölgemizin tamamını ve 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak; ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek olan Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize ‘Aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz’ diyorum.

MEYHANE JARGONU

Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Affınıza sığınarak söylüyorum: Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir, ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı; şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum.

ESKİ-YENİ AYRIMI YOK

Onlar ne yaparsa yapsın; biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon’un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız. Şu gerçeği sizlere ve tüm yol arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum: Biz makamda, unvanda, koltukta şeref bulan değil; aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Bizim siyaset tarzımızda eski-yeni ayrımı yoktur.

YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Muhalefetin nereden tutsanız elinizde kalan sorunlu yaklaşımından yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da nasibini alıyor. Aralarında genel başkanların da olduğu muhalefet aktörleri; gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyonu aşkın bu kardeşlerimizi dışlamaya, ötekileştirmeye, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmaya maalesef devam ediyor. Hatırlayın, geçen yaz yüreği memleket hasretiyle yanan vatanperver bir kardeşimize sırf Türkiye’yi övdü diye yapmadıklarını bırakmadılar.

NERESİNİ DÜZELTELİM

Buna geçtiğimiz hafta bir kez daha şahitlik ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Belçika ziyaretinde orada yaşayan esnafımızı ziyaret etti diye yapmadıkları nezaketsizlik kalmadı. Niçin Türkiye’de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa’da yapıyormuşuz? Yahu insanda biraz vicdan olur, adalet duygusu olur, rakiplerini takip edecek kadar siyasi akıl olur. Hadi bunlar yok diyelim, insanda en azından millet bilinci olur. Meşhur hikâyedeki gibi biz bunun neresini düzeltelim?

SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ

Birincisi; AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafla en sık bir araya gelen, tüccarından sanayicisine iş çevreleriyle irtibatı en güçlü kadro biziz. İkincisi; yurtdışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşimizle ülkemiz sınırları içinde yaşayan 86 milyon vatandaşımız arasında ne fark var?

Hiç kusura bakmasınlar; muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. Başkonsolosluklarımızla, diplomatik misyonlarımızla, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımızla ve diğer tüm kurumlarımızla gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyon insanımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz.”

TARIMDA FİNANSMANA KOLAY ERİŞİM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız” diyerek yeni finans paketinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı’nda özetle şunları söyledi:

“Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulündeyse ilk üçteyiz. Çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada aynı şekilde dünyada ve Avrupa’da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa’da lider, su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

GENÇLER VE KADINLAR

Bu alandaki önceliğimiz bilhassa gençler ve kadınların kırsal kalkınmanın ana aktörü haline gelmesidir. Kırsalda bereket hayvancılığa destek ve kırsalda bereket küçükbaşa destek projelerimiz üreticilerimiz nezdinde büyük rağbet gördü. Vatandaşlarımızın düşük maliyet ve uygun kredilerle hayvan temin ettiği bir yıllık bakım ve besleme giderleriyle sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı bu destek programlarını sürekli hale getireceğiz.

FAYDALANMAYA DAVET

Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız. Diğer yandan kırsal kalkınma yatırımları programına ayırdığımız tam 10 milyar liralık bütçenin de yüzde 20’sini yine gençlere ve kadınlara, yüzde 30’unu da aile işletmelerimize tahsis ettik. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50’yle 70’i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Başvurular 12 Haziran’a kadar devam edecek. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum.

10 MİLYON DOLARA KADAR

Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi’ni bu yıl içinde başlatıyoruz. Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkânı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5.3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Yine bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkânı getireceğiz.”

BURCU KÖKSAL AK PARTİ’YE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sahneye geldi. Erdoğan ile tokalaşıp kısa süre sohbet eden Köksal’a AK Parti rozetini, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan taktı. Daha sonra Erdoğan, Köksal, Ercan ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir birlikte poz verdi.

KÖKSAL: AK PARTİ SAFLARINDA HİZMET EDECEĞİM

Burcu Köksal, kürsüde özetle “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar’ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar’ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim” dedi.