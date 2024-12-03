Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti’nde hiç kimse dışlanamaz

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Erdoğan AK Parti’de düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı’nda özetle şunları söyledi:

TÜRK BEKLENENDİR YOLU GÖZLENENDİR

“Bugün gönül coğrafyamızda hangi evi ziyaret etseniz orada mutlaka Türkiye’ye dua eden, bu millete selam gönderen bizleri ve ecdadı hayırla yad eden insanlarla karşılaşırsınız. ‘Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir’ tespitini kuru bir hamaset değil, tam aksine güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz.

Ecdad, engellilerin topluma kazandırılmasına müthiş bir hassasiyet göstermiştir. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle özellikle hedef aldığı Sultan 2. Abdülhamit Han 1889’da açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engelli kişilerin çağın üzerinde eğitim almalarını sağlamıştır. Bu okulun öğrencileri at arabalarının ve diğer araçların kendilerini fark etmeleri için kırmızı renkli bir kıyafet giyerlerdi.

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O KARA GÜNLER GERİDE KALDI

Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi millettir. 85 milyonun tamamı köken, inanç, mezhep, meşrep ayırmaksızın milletimizin tüm fertleri devletimizin nazarında aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul olan ve olmayan vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Sırf inancından, başörtüsünden, sakalından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı o kara günler artık geride kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez, sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri görülemez. Bunların en başında engelli vatandaşlarımız yer almaktadır.

DEVLETİMİZİN ASLİ VAZİFESİ

2002 yılından beri aile ve sosyal hizmetler sahası bu konuda titizlikle eğildiğimiz alanların başında geldi. Engelli kardeşlerimize dönük hizmetlerimizi lütfeden, bahşeden, üstenci bir tarzda değil, geç kalmış hakların teslimi yaklaşımıyla hayata geçirdik. 2005 yılında çıkardığımız ve temel politikamızı ortaya koyduğumuz engelliler hakkında kanun bunun en açık göstergelerinden biridir.

m 2008’de BM engellilerin haklarına sözleşmeyi ilk ülkelerden biri olduk. Kamu kullanıma açık binaların kaldırım, yaya geçici ve park gibi açık alanların toplu ulaşım araçlarıyla bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik.

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MEMUR SAYIMIZ 71 BİN

- İşyerlerine engelli personel çalıştırma zorunluluğu getiren kota sistemini devreye aldık. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayımız şu anda 71 bine yaklaşmış durumda.

- İş bulmakta zorlanan zihinsel engelli vatandaşlarımıza ücret desteği, vergi indirimleri ve çeşitli muafiyetler sağladığımız korumalı işyerlerinde istihdam ediyoruz. Hâlihazırda bu yardımdan 17 korumalı işyerinde 133 engelli kardeşimiz çalışmaya, üretmeye devam ediyor.

- 2007 yılında yaklaşık 29 bin vatandaşımız evde bakım yardımı alıyordu, hali hazırda bu yardımdan yaklaşık 547 bin vatandaşımız yararlanıyor. Engellilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlere katılabildiği gündüz bakım evlerimizin sayısını 137’ye yükselttik.

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106 BAKIM MERKEZİ

- Ülkemizin dört bir yanındaki 145 umut evinde engelli vatandaşlarımıza ev ortamında hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2002 yılında 21 olan engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106’ya çıkardık. Bu merkezlerdeki 6 bin 832 vatandaşımızın her türlü ihtiyacı ücretsiz bir şekilde karşılanıyor.

- 2024 yılı Ekim ayı itibariyle farklı şehirlerdeki 317 özel bakım merkezinde hizmet alan 30 bin 165 engelli vatandaşımızın yüzde 94’nün bakım maliyetlerini devlet olarak biz karşılıyoruz.

- Otizm alanında ihtisaslaşmış, gündüzlü ve yatılı bakım merkezlerinin de yaygınlaştırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere ikinci ulusal eylem planımızı da uygulamaya başladık.”

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‘SES VER’

İşitme engelli çocuklar, Gazze’de yaşanan insanlık dramını vurgulamak amacıyla “Ses Ver” şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahnede çocuklara eşlik etti. Erdoğan, AK Parti Erişilebilirlik Ödülleri’ne hak kazanan Türkiye Teknoloji Takımı’na da ödüllerini verdi.

ENGELLİLERE YENİ GENELGE MÜJDESİ

“Bir müjdeyi tüm engellilerimizle paylaşmak istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayımlayacağız. İşitme engelli kardeşlerimizin tüm işaret dili tercümesinden yararlanabilecekleri Engelsiz İletişim Merkezimizi 2022 yılında kurduk. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz ücretsiz seyahat uygulamasına devam ediyoruz. Bu çerçevede engelli bireyler ve refakatçileri için belediyeciler aracılığıyla yaptığımız gelir desteği ödemelerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar liralık ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi gerçekleştirdik. Engelli öğrencilerimiz ev-okul arası ulaşımlarını hiçbir ücret ödemeden yapabiliyorlar.