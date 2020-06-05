Erdoğan: Türkiye aşıya 75 milyon Euro harcadı

“Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve işbirliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk. Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8’i sadece aşı amacına vakfedilmiştir.

HERKES İÇİN ÜRETİLMELİDİR

Dolayısıyla Türkiye olarak şimdiden uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon Euro’yu aşan bir harcama yaptık. Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz. Bugünkü zirveyi de 26 Mart’ta icra ettiğimiz G-20 Olağanüstü Zirvesi ile 4 Mayıs’ta iştirak ettiğimiz Koronavirüs Küresel Mukabele Taaahhüt etkinliğini destekleyen ve tamamlayan bir girişim olarak görüyoruz. Şüphesiz aşının insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. İcraatların sözlerden daha yüksek sesle konuşulduğu bir dünya temennisiyle saygılarımı sunuyorum.”