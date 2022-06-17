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Erdoğan Türk-İş Başkanı’nı kabul etti

#Ergün Atalay#Türk-İş#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan Türk-İş Başkanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Atalay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalışma hayatı ve sorunlarıyla ilgili iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istediklerini belirten Atalay, “Asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, taşeronlarla ilgili her konuyu A’dan Z’ye konuştuk” dedi.

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Atalay şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili bize haber vereceğini söyledi. 

‘HER ŞEYİN FARKINDAYIM’

Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumunu anlatma imkanı buldum. Cumhurbaşkanı ‘çalışma yapıyoruz’ dediler. Bir rakam yok ortada. Asgari ücret; her ayın 4’ünde enflasyon açıklanıyor, aralığı ocağı beklemeyelim her ay enflasyondan verilsin. Bugüne kadar biz aralık ayının dışında asgari ücret komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle bir hale getirdi ki bırakın aralık ayını, biz haziran ayını bulduğumuz zaman insanlar alım gücünü kaybetti. Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ‘ben her şeyin farkındayım’ dedi. ‘Çalışma Bakanımız çalışma yapıyor’ diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler.”

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#Ergün Atalay#Türk-İş#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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