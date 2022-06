Erdoğan Türk-İş Başkanı’nı kabul etti

Haberin Devamı

Atalay şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili bize haber vereceğini söyledi.

‘HER ŞEYİN FARKINDAYIM’

Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumunu anlatma imkanı buldum. Cumhurbaşkanı ‘çalışma yapıyoruz’ dediler. Bir rakam yok ortada. Asgari ücret; her ayın 4’ünde enflasyon açıklanıyor, aralığı ocağı beklemeyelim her ay enflasyondan verilsin. Bugüne kadar biz aralık ayının dışında asgari ücret komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle bir hale getirdi ki bırakın aralık ayını, biz haziran ayını bulduğumuz zaman insanlar alım gücünü kaybetti. Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ‘ben her şeyin farkındayım’ dedi. ‘Çalışma Bakanımız çalışma yapıyor’ diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler.”