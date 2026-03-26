Erdoğan: Türk devletleri küresel güç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’nun editörlüğünü yaptığı “Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz” isimli kitap, AK Parti’nin kurumsal internet sitesine yüklenecek. Kitabın takdim yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin yalnızca akıp giden zamanın veya geçmişte yaşanmış hadiselerin kronolojik bir dökümü olmadığını, milletlerin hafızası, medeniyetlerin kök hücresi ve geleceğe yön veren sarsılmaz bir pusula olduğunu belirtti.

“Bizi biz yapan, bizi bir kılan ve asırlar boyunca ayakta tutan en mühim unsurlardan biri de köklerimize ve ortak kültürel değerlerimize olan güçlü aidiyetimizdir” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

NEVRUZ ORTAK ŞENLİĞİMİZ

“Adriyatik kıyılarından Çin Seddi’ne, Türkistan bozkırlarından Balkanlar’ın zümrüt yeşili dağlarına kadar uzanan o devasa gönül coğrafyamızda, yüzlerce yıldır aynı coşku ve aynı heyecanla kutladığımız Nevruz Bayramı bu aidiyetin en müşahhas, en renkli nişanesidir. Nevruz tabiatın kış uykusundan uyanışını, toprağın yeniden dirilişini ve baharın gelişini müjdeleyen bir takvim yaprağı olmanın çok ötesindedir. Sivaslı Âşık Ali Nebi’nin ‘Dede Korkut torunları / Bayram eyler yarınları / Dost biliriz hep canları / Sultan nevruz sefa geldin’ mısralarında dile getirdiği gibi, Nevruz milletimizin zorluklar karşısındaki dirayetinin ve kardeşliğinin bayramıdır. Bizim inancımızda ve medeniyet tasavvurumuzda Nevruz ayrılığın gayrılığın değil, birlik ve beraberliğin, iri olmanın, diri olmanın ve her şeyden öte kardeş olmanın günüdür. Nevruz, 86 milyonun, sınırları aşan gönül ve kültür coğrafyamızın ortak şenliğidir.

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK

Maalesef, son iki asrımız Türk dünyası ve İslam âlemi için büyük zorluklara, çilelere, asimilasyon politikalarına sahne oldu. Münevverlerimizin zindanlara atılarak, sürgünlere gönderilerek susturulmaya çalışıldığı, kadim kimliklerin, dillerin ve inanç değerlerinin yasaklandığı o ‘hazan mevsimini’ hamdolsun hep birlikte geride bıraktık. Tek parti döneminin, Türkiye sınırları dışında ‘Türk var’ demeyi dahi suç sayan, kendi soydaşını Boraltan Köprüsü’nde ateşe atan o karanlık ve şaşı bakan zihniyetini tarihin çöplüğüne gömdük. Bugün, merhum İsmail Gaspıralı’nın ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ diyerek yaktığı o meşale, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında devasa bir küresel güce dönüşmüştür.

ORTAK TARİH ŞUURU

İlan ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi ile siyasetten ekonomiye, enerjiden Orta Koridor’un inşasına kadar her alanda kader ortaklığımızı perçinlerken, asıl kalıcı ve sarsılmaz bağın eğitim, bilim, kültür ve sanatla atılacağının da bilincindeyiz. Ortak tarih, coğrafya ve edebiyat müfredatlarımızla, Türk dünyasındaki üniversitelerimizin, TÜBA’nın ve Türk Akademisi’nin değerli çaba ve gayretleriyle, evlatlarımızı ortak bir tarih şuuruyla geleceğe hazırlıyoruz. İnanıyoruz ki, ilim ve fikir köprüleri sağlam kurulduğunda, siyasi ve ekonomik köprüler yıkılmaz birer abideye dönüşecektir.

Bizler, Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin, Mahtumkulu Firaki’nin, Ahmet Cevat’ın ve Süleyman Çolpan’ın ruhunu aynı hamurla yoğuran ve aynı ufukta buluşturan, dertleri ortak, sevinçleri ortak, idealleri ortak büyük bir ailenin mensuplarıyız. Bugün Gazze’deki mazluma ağlarken de Karabağ’da azatlık ateşini yakarken de aynı hissiyatla çarpan kalpleriz. Elinizdeki bu kıymetli eserin, böylesine kutlu ve tarihi bir hedefe hizmet ettiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ediyorum. Türk dünyasının dört bir yanından değerli bilim insanlarımızın katkılarıyla vücut bulan bu kitabın, kültürel hafızamızı diri tutacağına, gençlerimize ilham vereceğine, ‘Türkiye Yüzyılı’ ve ‘Türk Dünyası Asrı’nın inşasında sağlam bir irfan tuğlası olacağına yürekten inanıyorum.”

PEZEŞKİYAN’DAN ERDOĞAN’A TÜRKÇE TEŞEKKÜR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınama konusundaki kararlı tutumuna övgüde bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına ilişkin şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz.”