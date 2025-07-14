Erdoğan: Tüm partiler destek vermeli

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın kapanışında özetle şunları söyledi: “Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından tamamen kurtarmanın eşiğine varmış bulunuyoruz. Yarım asırlık sabır mücadelemiz yavaş yavaş selamete geliyor. Bunun somut işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Cuma günü yapılan merasim bu bakımdan anlamlıydı. MİT Başkanlığımızın ve TSK’mızın riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Meclis Komisyonunun teşekkülünü zaten Meclis Başkanımız yürütüyor. Yakında oradan da somut haberler almayı ümit ediyoruz. Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur.

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ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ

Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun birliğini, dirliğini, toplumsal barışını ve huzurunu etkileyecek böylesine hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, mızıkçılık yapmanın, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, benim milletim bunu affetmez. AK Parti olarak, söz konusu Türkiye’nin ve Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşmaya hazırız. Eleştiriye açığız, yeni fikirlere, tavsiyelere, tenkitlere açığız. Meseleyi ideolojik kavgaların, siyasi çekişmelerin, bambaşka ajandaların muhatabını pusuya düşürme kurnazlıklarının mezesi yapmayan herkesin olumlu-olumsuz her türlü görüşünün başımızın üstünde yeri olur.

ÜÇ PARTİ OLARAK

Sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla, hatta mesafeyle bakanları da anlıyor, onların tereddütlerini gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Unutulmamalıdır ki parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti’ye, sadece MHP’ye, sadece DEM’e değil siyaset kurumunun tamamına, tüm siyasi aktörlere çok önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yönetimlerinin konuları birbirine karıştırmadan bilhassa da şahsi ihtiraslarına gem vurarak sürece dahil olmalarını çok önemli görüyoruz. Aksi takdirde biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız.

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YENİ BİR SENARYO

AK Parti’nin 23 yılı bulan iktidar süreci hiç şüphesiz Türkiye’nin her alanda çağ atladığı, bugünlere hazırlandığı bir dönem oldu. Esasen iktidarımız boyunca da pek çok tuzağa, oyuna, senaryoya, sinsi saldırıya maruz kaldık. Şimdi yeni bir senaryoyla karşı karşıyayız. Son dönemde yürütülen sokak tehditleri, siyaset zırhına sığınılarak yapılan kanunsuz eylemleri, sorumsuz ve şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer unutmayın figüranlar farklı ama oyun aynı. Çünkü biz bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de artık çok iyi tanıyoruz.

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KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor. Sadece Terörsüz Türkiye sürecimizin toplumda yeşerttiği umut iklimi değil, aynı zamanda ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor. Türkiye’nin kendi meselelerini kendisinin çözmesi, sorunlarına yerli milli çözümler üretmesi engellenmeye çalışılıyor. Artan toplumsal tepkiye rağmen sokak çağrıları üzerinden körüklenen gerilimin temel gayesi işte budur.”

ÜMMETİ SAVUNMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan CHP Lideri Özgür Özel’e “CHP’nin başındaki karikatür tip” nitelemesi yaparak şu eleştirileri yöneltti:

“Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları istedikleri gibi parmaklarında oynatan kuklacılardır. Biz böyle söyleyince beyler yine rahatsız oluyor. İyi de bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı niye rahatsız eder? Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından tarihte olduğu gibi bugün de ittifak kurmasından niçin rahatsız olur? Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Vah zavallı. Ya Allah aşkına ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

NERESİ YANLIŞ BE GAFİLLER

Tabii bunlar ümmet bilinci nedir ne değildir bunu bilmezler. Müslümanlar olarak peygamber efendimizin buyurduğu üzere bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller? İslam dünyasının vahdeti için gayret etmenin neresi kabahat? Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz? Türkiye’ye ve İslam dünyasına bu kadar mı yabancısınız? ‘Ümmetçiliğin karşısında duracağız’ diyor. Peki ne yapacaksınız? Ülkeni şikâyet ettiğin Batılı patronlarının kılıcını kuşanıp Türkler, Kürtler, Araplar arasında fitne mi yayacaksın? Nefreti mi körükleyeceksin? Kavgayı mı büyüteceksin? Tam olarak ne yapacaksın? Ne diyelim? Cenabı Allah bunlara akıl, izan ve basiret versin.

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MANİ OLAMAYACAKLAR

Bizi ümmetçilik yapmakla suçlayanlara sadece şunu söylüyorum: Biz Türk milletindeniz, Hz. Muhammed’in ümmetindeniz, biz sadece bugün değil kalûbeladan beri ümmetin sevdalısıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar bu defa başaramayacaklar. Hedeflerimizle aramıza giremeyecekler. Bizi kutlu yolculuğumuzdan geri döndüremeyecekler. Bu ülkenin yarım asırlık terör prangasını ayağından söküp atmasına mani olamayacaklar.”

2 TRİLYON DOLAR ARTIK EMEKLİYE, MEMURA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Bakınız bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında” diyerek şöyle devam etti:

“Yıllarca okul, hastane, yol, fabrika inşa etmeye; çiftçiye, öğrenciye, tüccara destek için harcanması gereken kaynakları biz terörle mücadeleye ayırdık. ‘Terörsüz Türkiye’ ile birlikte inşallah bu kaynakları artık emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyona harcayacağız.

Peki bu ne demek? Bu, emekli daha fazla aylık alacak; tüccar daha fazla kazanacak; öğrenci daha fazla burs alacak; sanayici daha fazla teşvik alacak demek. Bu, daha fazla okul, hastane, fabrika demek. Bu, soframızdaki ekmeğin büyümesi, imkânlarımızın genişlemesi demek.

ÇOK NET 2 SEÇENEK

81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında eller semaya bizim için açılıyor. Gazze’de, Şam’da, Kudüs’te, Irak’ta, Pakistan’da, Somali’de ve daha pek çok yerde mümin yürekler bizim için, bu kadronun başarısı için dua ediyor.

Önümüzde çok net iki seçenek var. Ya bu duaların, bu beklentilerin hakkını layıkıyla vereceğiz ve tarihin, ecdadın, medeniyetin, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız ya da Allah korusun milletimizin gönlünden sakıt olmakla kalmayacak, yönünü bize dönmüş milyonlara hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Buradaki hiçbir kardeşimin böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğine ben inanıyorum. Unutmayın 86 milyonun değil, tüm İslam coğrafyasının, tüm Ümmet-i Muhammed’in gözü bu kadronun, sizlerin üzerindedir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampının kapanışında konuştu. Erdoğan çalışmalara katkı veren tüm partililere teşekkür etti.