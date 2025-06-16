Erdoğan Trump’la görüştü

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Son iki günde ikinci gez gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

GİDİŞATA ENGEL OLUNMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.

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BÖLGE ÜLKELERİYLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-İsrail çatışması nedeniyle bölge liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiğini Umman Sultanı El Said, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ve Irak Başbakanı Es Sudani ile görüşerek sürdürdü. Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

TEK YOL MÜZAKERE

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

GAZZE SOYKIRIMINI GÖLGELİYOR

Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile de görüşen Erdoğan, bu görüşmede de İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgemizdeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırılarının İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığını, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu belirtti. Türkiye ve Kuveyt’in, İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye gayret gösterdiğini, buna izin verilemeyeceğini ifade etti.

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BAĞDAT’A: DİKKATLİ OLUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile görüşmesinde de İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak’ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemini ifade etti.