Erdoğan: Trump’la dostluğumuzun devamı önemli

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Beştepe’deki ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Slovakya’yla yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Değerli dostumla ayrıca, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya’nın desteğini artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Tabii artık tüm Avrupa’yı etkileyen Ukrayna’daki savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Biliyorsunuz Slovakya’nın gerek Rusya gerek Ukrayna’yla temasları var. Savaşın mücavir coğrafyamızdaki etkileri daha da derinleşmeden, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldık. Ayrıca Suriye’de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Slovakya’nın gerek ikili düzeyde gerek Avrupa Birliği nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkanına değindik.

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PUTİN’LE GÖRÜŞECEĞİM

Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş gerçekten bu dönemde bizleri ciddi manada rahatsız eden bir savaş olmuştur. Fakat burada liderlerin kapışması hakikaten bizleri de ciddi manada rahatsız etmiştir. Bir tahıl koridoru meselesini bile bizler ne kadar çırpındıysak çözemedik. 30 milyon ton tahılı naklettik ama orada kaldık. Sayın Putin’le görüştüğümüzle bir vermeye hazırız, Zelenski’yle görüştüğümüzde vermeye hazırız, ama hadi verin dendiğinde ise maalesef bunu alamadık. Sayın Putin özellikle tahıl koridorundan Avrupa Birliği’ne tahıl verilmesine taraf değil, o fakir ülkelere tahıl vermekten yana olduğunu söyledi. Bunlar da Afrika ülkeleri. Oradan beklediğimiz neticeyi maalesef alamadık, ama hala Dışişleri Bakanım bu konuyu muhataplarıyla görüşmeye devam ediyor.

Doğalgaz konusuna gelince, Ukrayna mademki Slovakya’ya doğalgazı kesti, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımla, muhatabıyla adım atalım ve Slovakya’nın doğalgaz noktasındaki bu ihtiyacını Dışişleri Bakanım, Sayın Lavrov’la, ben de Sayın Putin’le görüşmek suretiyle bunu bir neticeye bağlayalım dedim. Bu hafta telefon diplomasilerimizi kurmak suretiyle bu adımı atalım.”

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TRUMP’LA GÖRÜŞTÜK

Trump ile birinci dönemdeki dostluğumuzun devamı bizim için çok önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşme yaptık. Tabii bir ara görüşme de yaptık. Kendisi Rusya-Ukrayna savaşını ısrarla bitiririm diyorsa biz de üzerimize düşeni yaparız. Biz savaştan yana değiliz. Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump’la yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump’ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun.”

ATEŞKES MEMNUNİYET VERİCİ

ERDOĞAN konuşmasında Gazze’de ateşkes konusunda da “Filistin Direniş Örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının İsrail’in tüm diretmelerine rağmen dün itibariyle hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir” dedi: “Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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FİCO’DAN TÜRKAKIM TEŞEKKÜRÜ

- SLOVAKYA Başbakanı Robert Fico da toplantıda şunları söyledi:

“Biz Suriye’deki akıllı politikalarınızı büyük saygıyla takip ediyoruz. Türkiye’nin Suriye’de oynadığı önemli rolü takdirle karşılıyoruz. AB’ye tam üyelikte tüm desteğimize sahipsiniz. Nükleer enerji, su yönetimi, otomotiv endüstrisi konusunda işbirliği olanaklarını görüştük. Türkiye yeni teknolojiler ve yenilik yolunda devam ediyor ve günümüzde birçok spesifik alanda bir dünya lideri. Savaşın (Ukrayna-Rusya) devam etmesi kabul edilemez. Yeni ABD Başkanı’nı tebrik ediyoruz. Ukrayna’da kan dökülmesine son verebilirse kendisini tebrik ederiz. Ben hemen ateşkes çağrısında bulunuyorum. Zelenski’nin gaz kararı hem Slovakya hem de Avrupa’ya zarar verdi. Slovakya’nın Rusya bölgesinden gaz almasını sağlayacağız. Türkakım bize bu yeni fırsatları açıyor, teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı.”

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SLOVAKYA İLE 4 ANLAŞMA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Fico’nun ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında; iletişim, kültür ve turizm, askeri çerçeve anlaşması ile stratejik ortaklık tesis edilmesine yönelik anlaşmalar imzalandı.