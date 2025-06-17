Erdoğan-Trump-Pezeşkiyan-Putin... Ateşkes için sıcak hat

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İSRAİL’in 13 Haziran’da İran’a saldırısndan sonra çatışmalar şiddetlenerek devam ederken bölge liderleriyle peş peşe görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gerilimin düşürülmesi için temaslarını sürdürüyor. Liderlerle görüşmesinde İran-İsrail arasındaki çatışmanın tüm bölgeyi riske attığını vurgulayan Erdoğan, çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması çağrısında bulundu. Erdoğan ayrıca, çatışmanın sonlanması için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu da ifade etti.

PEZEŞKİYAN’A “HAZIRIZ” MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile dün bir kez daha görüşen Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan’ın görüşmede, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdiği bildirildi. Erdoğan Pezeşkiyan’la 14 Haziran’da da görüşmüş ve “İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu” vurgulamıştı.

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TRUMP’LA 24 SAATTE İKİNCİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 14 Haziran’da ve 15 Haziran’da iki defa telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü kaydetti. Bu çerçevede Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünün desteklendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

PUTİN: ERDOĞAN İLE HEMFİKİRİZ

Erdoğan, dün bir diğer kritik telefon görüşmesini ise Rus mevkidaşı Putin ile yaptı. İletişim Başkanlığı görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

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“Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanımızla hemfikir olduğunu belirtti.”

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kendi varlığını riske ediyor Haberi görüntüle

LİDERLERLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların başlamasından bu yana ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile iki kez görüşürken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Umman Sultanı El Said, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ve Irak Başbakanı Es Sudani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de telefon görüşmeleri yaptı.