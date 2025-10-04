Erdoğan Trump görüşmesi… Türkiye’den barışa katkı

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talebiyle gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Washington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini kaydeden Erdoğan küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.