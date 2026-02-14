Erdoğan törenle açtı… Boğaziçi’ne 2 yeni yurt

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde düzenlenen ‘Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan konuşması öncesi, kimi öğretim üyelerinin yıllardır eylem yaptığı yerde Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencileriyle birlikte yürüdü, sohbet etti. Ardından törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM

“Konuşmamın hemen başında şu gerçeği açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım. Yarım asrı bulan siyaset ve devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş, gençlerin önünü açmış bir kardeşinizim. Gençlerimizin çehresindeki şu aydınlığı, gözlerindeki şu ışık ve kararlılığı gördükçe, bizler de her seferinde güç ve enerji tazeliyoruz. Geleceğe olan inancımızı, büyük ve güçlü Türkiye’ye olan sevdamızı, Türkiye Yüzyılı tutkumuzu, sizlere baktıkça, gençlerimizle buluştukça inanın daha da perçinliyoruz. Rabb’im yolunuzu da, bahtınızı da açık eylesin diyorum. Buradaki genç arkadaşlarımla birlikte, kalbi Türkiye için çarpan tüm gençlere yüce Allah’tan hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum.

1 MİLYAR 150 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ YATIRIM

Birazdan, 210 kişi kapasiteli BUVAKIF Erkek Öğrenci Yurdumuz ile 706 kişilik Kuzey Kampüs Kız Öğrenci Yurdumuzun resmi açılışını yapacağız. Öğrenci sosyal alanlarıyla, kapalı otoparkıyla ve diğer imkânlarıyla bu iki eseri üniversitemizin resmen hizmetine vereceğiz. Toplam 1 milyar 150 milyon lira değerindeki bu yatırımları hayata geçiren Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfımızı yürekten tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine yurtlarımızın yapımında emeği geçen her bir kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum.

AİLELERİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK

Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin gönül huzuruyla konaklayacağı, ailelerinin gözünün inşallah arkada kalmayacağı bu yurtların, gençlerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Araştırma faaliyetlerinden inovasyon teşviklerine, uluslararası iş birliklerinden akademik destek programlarına oldukça geniş bir yelpazede Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın kuruluşundan itibaren 3 yıllık süreçte aldığı mesafe takdire şayandır. Toplam 916 öğrencinin huzuru kalb ile barınacağı 2 öğrenci yurdunu kısa bir süreç içerisinde nihayete erdirmek kolay bir iş değildir.

İLİM HAKİKATE GİDEN YOLUN ALTIN ANAHTARI

Bizim için ilim, hikmet ve hakikate giden yolun altın anahtarıdır. Bizim için üniversite, ilmi fikrin, yani bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci yani talebe ise, ilmi talep ettiği için, bilgiye talip olduğu için talebedir. Bakınız, bu topraklar asırlar boyu dünyanın dört bir yanından öğrencileri, hocaları, ilim ve kültür erbabını ağırladı. Bilim insanlarımız cebirden tıbba, astronomiden coğrafyaya, mimariden şiire, edebiyata kadar ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya kıymetli katkılar yaptı. İnsanlığın yolunu aydınlatan ışık, uzun yıllar doğudan yükseldi. Özellikle İstanbul ilmin, bilimin yuvası oldu. Her alanda bir merkez, bir ışık kaynağı oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Dünya hızla değişirken, küresel ölçekte yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği varken, üniversitelerimiz de buna adapte olmalı, kendilerini yenilemeli ve güncellemelidir. Değişimden, dönüşümden, tekamülden asla korkmamalıyız” dedi.

208 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUMUZ

Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu kazanımlar mümkün mertebe muhafaza edilmeye, akademik müktesebat daha da güçlendirmeye çalışıldı. Değerli hocalarım, şimdi bu birikimi daha da güçlendirmemiz, aksayan taraflarını giderip eksiklerini tamamlayarak daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bilhassa üniversitelerimizin asli misyonlarına uygun şekilde araştırmaya, özgün ve nitelikli bilgi üretmeye, Türkiye’nin yolunu ve ufkunu açan projeler geliştirmeye odaklanmasının şart olduğuna inanıyorum. İster Boğaziçi gibi köklü, isterse hükümetlerimiz döneminde açılmış yeni üniversitelerimizden olsun, 208 yüksek öğretim kurumumuzun Türkiye’nin vizyon merkezi olmasını canı gönülden arzu ediyoruz.”

YURT SAYISI 190’DAN 880’E ÇIKTI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan üniversite alanındaki yatırımları anlatırken şöyle dedi:

- “23 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7.5 milyar liraydı. 2026 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 3 trilyon lirayı buldu.

- Üniversite sayımızı 76’dan 208’e, akademik personel mevcudunu ise 70 binden 187 bine ulaştırdık. Halihazırda üniversitelerimizde 6 milyon 830 bin öğrenci eğitim alıyor. Dünyanın 198 ülkesinden gelen 350 bini aşkın misafir öğrenci aynı şekilde üniversitelerimizde yüksek standartlarda öğrenim görüyor.

- Aynı dönemde, uzun yıllar ülkemizin kanayan yarası olan yurt sorununu yürüttüğümüz projelerle çözüme kavuşturduk. 2002’de 190 olan yurt sayımızı bugün 880’e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden aldık, 1 milyona getirdik.

- Başvuran her öğrencimize burs veya kredi imkânı sağlıyoruz.

Geçen ay müjdesini verdiğimiz ‘Gençliğin üretim çağı’ programıyla genç arkadaşlarımızın iş hayatına katılma süreçlerinde de yanlarında oluyoruz.

- Boğaziçi Üniversitesi’nde 2021 yılında kurduğumuz hukuk fakültesi bu sene inşallah ilk mezunlarını verecek. Daha evvel izole bir bölgede bulunan hazırlık okulunun yer problemini çözmek için Anadolu Hisarı Kampüsü’nü Boğaziçi Üniversitemize kazandırdık.”

ÜNİVERSİTELERDE DEREBEYLİK KURANLAR

- “Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar, doğrusunu söylemek gerekirse imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye’nin normalleşmesi, bilim, kültür ve sanat hayatımızın çeşitlenmesi, Türk üniversitelerinin formatlanma yerine asli misyonlarına odaklanması maalesef bu kesimlerin işine gelmiyor. Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil ideolojilerin harp meydanında kontrol edilmesi gereken birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz. İnşallah menzile varana kadar da durmadan, duraksamadan ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rektör Prof. Dr. Naci İnci ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da yer aldı.

DÖNÜŞÜMDEN KORKMAYIN

Dünya hızla değişirken, Türkiye’de toplum, özel sektör, iş çevrelerimiz bu değişime ayak uydururken, tüm bunların üzerine küresel ölçekte yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği varken, üniversitelerimiz de buna adapte olmalı, kendilerini yenilemeli ve güncellemelidir. Değişimden, dönüşümden, tekamülden asla korkmamalıyız. Şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum. Unutulmasın ki, eğer bir yerde hareket varsa orada bereket ve başarı olur. Tersi durumda ise gerileme kaçınılmaz hale gelir. Duran pas tutar, yosun bağlar, bir müddet sonra da denklem dışı kalır.

YERLİLEŞME HAMLELERİ

Üniversite ve hocalarımızın, bir yandan evrensel nitelikte işler yaparken, diğer yandan yerlileşme hamlelerini devam ettirmelerini önemsiyoruz. Boğaziçi Üniversitemizin son dönemde bu yönde önemli adımlar atmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Üniversite yönetimimize, Boğaziçi mezunu arkadaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza bilvesile teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitemizin dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında öğrenim görmüş genç akademisyenleri kadrosuna katarak tersine beyin göçüne liderlik etmesi ayrıca kayda değerdir. Türkiye’nin en seçkin yüksek öğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitemiz inanıyorum ki Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesine anlamlı katkılar sunacaktır. Biz, Boğaziçi dahil tüm üniversitelere böyle bakıyoruz. Üniversitelerin bu atmosfere kavuşması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Elbette bu süreçte önümüzü kesenler, önümüze engel çıkartanlar oluyor.

KÜTÜPHANE VE LABORATUVAR MÜJDESİ

“Burada iki önemli müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’ni çok yakın bir zamanda inşallah yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz üniversitemiz ve öğrencilerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi’ne tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız. Bu yatırımlarımız da aynı şekilde şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Üniversitelerimiz için çalışmaya, gençlerimiz için üretmeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru koşar adımlarla ilerlemeye inşallah devam edeceğiz. Bu eserlerde emeği geçen Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’mızı ve sayın Rektörümüzün şahsında üniversite yönetimini tebrik ediyorum. Boğaziçi Üniversitemizden, yakaladığı ivmeyi sürdürmesini, doğru bildiği yolda kararlılıkla ilerlemesini bekliyor, açılış törenimize iştirak eden tüm misafirlerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.”

BOĞAZİÇİ’NİN PARA BABALARI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesiminin ardından “Tabii burası 400 kişilik bir salon. Şimdi rektörümüze de söyledik, bize burada daha büyükçe bir alan, valimize de gerekli talimatı verdik ve büyükçe bir konferans salonunu Boğaziçi Üniversitemize yakışır şekilde, bir seneyi geçmeyecek şekilde yapalım bitirelim. Valimizden de sözünü aldık. Boğaziçi Üniversitesi’nin para babaları da bayağı fazla zaten. Onların da destekleriyle inşallah süratle yeni konferans salonumuzu bitirelim ve Boğaziçi Üniversitemize inşallah teslim edelim” dedi.