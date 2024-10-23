Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

“Parti ve ittifak olarak son bir yılda üst üste yaşanan seçimler sebebiyle gerilen siyasi atmosferi dağıtmaya, buna yönelik hüsnüniyetli adımlar atıyoruz. Sandığın ufukta görünmediği önümüzdeki 3.5 yıllık süreyi ülkemiz ve milletimiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürmenin çabasındayız. Bölgemiz son derece sancılı bir dönemden geçerken bir asır önce olduğu gibi haritalar yeniden kanla çizilmek istenirken, İsrail’in Gazze’de yaktığı şimdi de Lübnan’a taşıdığı yangın günbegün sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım, gür olalım diyoruz.

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ŞAHSİ HESAP İÇİNE GİRENLER

Coğrafyamızın içinde bulunduğu tehlikeli konjonktür siyasetçiler olarak hepimizi daha sorumlu ve ağırbaşlı davranmaya teşvik etmektedir. Eski Türkiye’nin kifayetsiz, muhteris siyasetçilerinin bu iklimi zehirlemesine, baltalamasına müsaade etmemeliyiz. Gerilim ve sokak siyaseti sadece buna tevessül edenlere değil, tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir. Milli iradeyi temsilen siyaset yapan hiç kimsenin ülkemizin yükünü daha da ağırlaştırmaya hakkı olamaz. Türkiye’ye kaybettirecek bir denklemin veya şahsi hesabın içine girenleri bu millet asla affetmez. İktidar-muhalefet fark etmeksizin hepimizin ülkeye faydası dokunmayan tartışmalara, çekişmelere, kayıkçı kavgalarına prim vermemesi önemlidir. Partimize ve hükümetimize yönelik saldırıların elbette cevabını vereceğiz ama bunları yaparken dengeyi mutlaka koruyacak, oyuna gelmeyecek, vakarımızı ve soğukkanlılığımızı daima muhafaza edeceğiz.

TARİHİ FIRSAT PENCERESİ

Haksızlık, hukuksuzluk, küstahlık karşısında kesinlikle sessiz kalamayız. İstiklal Marşımız ile sorunu olanlara ve demokrasimizin altını oyanlara eyvallah demeyiz. İster baro olsun, ister avukat olsun, ister siyasetçi, ister gazeteci kılıklı terörist seviciler olsun şiddeti övenlere, şiddeti bir hak arama yolu olarak görenlere yedeğine silahı, terörü alarak siyaset yapmaya kalkanlara müsamaha ile yaklaşamayız. Türkiye’nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit istiyoruz. Siyaset kurumu Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekûn millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz.

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SAĞLIK SORUNLAR YUMAĞIYDI

2002 yılı sonunda ülkeyi yönetme mesuliyetini üstlendiğimizde öncelikle hizmet alanlarımızı sağlık, eğitim, adalet ve emniyet olarak belirledik. Bugüne kadar da bu hassasiyetimizden kesinlikle taviz vermedik. Bilhassa sağlık alanında gerçekten kötü bir Türkiye tablosu devralmıştık. Yaşı 40’ın üzerinde olan kardeşlerim, eski Türkiye’nin sağlık sisteminin nasıl bir sorunlar yumağı olduğunu hatırlamaktadır. Son 22 yılda bu alanda tam anlamıyla bir devrim gerçekleştirdik.

EN SON KİŞİ KILIÇDAROĞLU’DUR

Bürokratik kariyerinde SSK’yı batırmak dışında hiçbir başarısı olmayan bir çapsızın sosyal medyadan savurduğu hakaretleri buradan kendisine aynen iade ediyorum. Bu ülkede sağlık hizmetleri ile ilgili konuşacak en son kişi CHP devrik genel başkanı Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin sadece eski genel başkanı değil, yeni lideri de bu konuda bize laf söyleyemez, hele hele eleştiride bulunamaz. Millet koronavirüs salgını ile boğuşurken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarını dahi yapmaktan aciz olan zihniyete şayet biraz utanma duyguları varsa susmak düşer.”

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FETÖ ELEBAŞI YORUMU: SONU ONURSUZ ÖLÜM OLMUŞTUR

Erdoğan FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili şöyle konuştu: “Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen maalesef emrinde oldukları ağababalarının eteğine yapışarak, Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Bu dünyadan işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, ifsat ettikleri körpe beyinlerin ve döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklardır. Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

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FETÖ’CÜ SIRTLAN SÜRÜSÜ

Devletimizin tüm kurumlarımızın nefesi ister yurtiçinde ister dünyanın en ücra köşesinde FETÖ’cü sırtlan sürüsünün ensesinde olacak. Başta dava ve yol arkadaşımız Erol Olçok ve kıymetli evladı Abdullah Tayyip olmak üzere 15 Temmuz gecesi istiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit olan tüm kahramanları rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Baş hainin ölümü ile şehit ailelerinin yüreği biraz olsun soğumuş, gazilerimiz biraz olsun teselli bulmuş, Türkiye’ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı böylece görülmüştür.”

YENİDOĞAN ÇETESİ: GÜN YÜZÜ GÖRMEYECEKLER

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- Erdoğan ‘yenidoğan çetesi’ne ilişkin soruşturmanın 1.5 yıl önce başladığını ve 22 kişinin hapiste olduğunu hatırlatarak “12 masum sabinin hayatını kaybetmesine yol açan kim varsa, hangi sağlık kuruluşu varsa hepsi ile ilgili adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor” dedi: “Muhalefetin ve muhalif medyanın Türk ordusuna kimyasal silah kullandığı iftirası atan tabipler odası ile ele ele verip, utanmadan bizi, bakanlıklarımızı, sağlık sistemimizi, hatta topyekûn sağlık çalışanlarımızı hedef alması ülkemiz siyaseti ve basını adına büyük bir şuursuzluktur.

ACI ÜZERİNDEN SİYASET

Masum bebeklerin cenazesi ve ailelerinin acısı üzerinden siyaset yapmak vicdan tutulmasından başka bir şey değildir. Birkaç çürük elma yüzünden sağlık camiamızın hırpalanmasına da göz yummayız. Ortada para hırsıyla 12 evladımızın canına kasteden insanlık müsveddesi bir çete vardır. Bölücü terör örgütü sempatizanlarının da içinde olduğu bu çete devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar ederek böyle alçakça bir vahşeti gerçekleştirmiştir.

BAKANLARIMIZA NET TALİMAT VERDİM

Maddi menfaat temin etmek gayesiyle masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. Sağlık ve adalet bakanlarımıza gerekli talimatları çok net biçimde verdim.”

MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.