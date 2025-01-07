Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefi mutlaka gerçekleşecek

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BEŞTEPE’deki Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak yakın gelecekteki en önemli önceliklerimizden biridir. Komşumuz Suriye’de gerçekleşen epik devrimle birlikte hem bu ülkede, hem de bölgemizde artık yeni bir dönem başlamıştır. Yeni Suriye yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde bir Suriye inşa etmeye çalıştığını görüyoruz. Bizim de samimi arzumuz, beklentimiz, politikamız bu yöndedir.

SURİYE’Yİ PARÇALATMAYIZ

Suriye’nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. Suriye’deki ihtilafı ve DEAŞ tehdidini fırsata çevirip farklı hülyalar görenler son gelişmeler sonrasında bölgemizin kadim gerçekleriyle yüzleşmişlerdir. Bu gerçek bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığıdır. Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir.

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BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Açık söylüyorum, bunun önüne hiçbir güç geçemez. Türkiye bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bilhassa sorumluluk mevkiinde olanlar ne provokasyonlara gelmeli, ne de milleti provoke edecek cümleler kurmalıdır. Terör baronları adına milleti tehdit edenlere pabuç bırakmayacağımızı burada özellikle ifade etmek istiyorum. Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bunun bedelini onlara misliyle ödetiriz.

ÇEMBER DARALIYOR

Bölücü örgüt ve Suriye’deki uzantıları için çember daralıyor. Biz iktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle, ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki hüsnüniyetimizi ve güçlü irademizi kamuoyumuzla paylaştık. Elbette biz bunun suhulet ve sükunetle olmasını temenni ederiz. Ama bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz. Sonuçta kardeşliğin kazanacağına, birliğin, beraberliğin ve huzurun kazanacağına yürekten inanıyoruz.”

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SAVUNMA YATIRIMLARI BARIŞI KORUMAK İÇİN

ERDOĞAN “Böyle bir coğrafyada hayatta kalmanın biricik şansı caydırıcılıktır. Savunma sanayii alanındaki yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali, bağımsızlığı muhafaza ve müdafaa içindir” diyerek bu alandaki gelişmeleri özetle şöyle anlattı:

- 2002’de sadece 56 firma varken bugün bu sayı 3 bin 500’ü geçti.

- Savunma projelerinin sayısı son 22 yılda 62’den yüzde 80 yerlilik oranıyla 132’ye yükseldi. Büyüklüğü de 100 milyar doları aştı.

- Sektörün cirosu, 1,.1 milyar dolardan 2023’te 15.5 milyar dolara çıktı. İHA, SİHA, elektronik harp ve savaş gemisi üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız.

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- 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız 2024 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 29’luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı.

- Milli muharip uçak KAAN’ın ve HÜRJET’in uçuş testlerine devam edilmiş, GÖKBEY helikopteri ilk teslimatını gerçekleştirmiştir. Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı prototip üretim ve testleri sürerken ANKA-3, BAYRAKTAR TB3, TB2, AKINCI VE AKSUNGUR İHA’ların kabulleri yapılmıştır.

- TB3, TCG Anadolu’ya destek ekipmanı kullanmadan iniş ve kalkış yapmıştır. Böylece kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapabilen ilk SİHA olarak tarihe geçmiştir. Yeni sistemlerinde Piri Reis denizaltısını hizmete aldık. Hızır Reis Denizaltısı, deniz denemelerine başladı. Murat Reis’in donatım çalışmalarına devam ettik. TCG Derya, İstanbul, Üsteğmen Arif Ekmek ve Marlin Silahlı İnsansız Deniz Aracı teslim edildi.

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- Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe projesine bismillah dedik.”

FAHİŞ FİYATI BOYKOT ÇAĞRISI

“Son enflasyon verileri enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir. (Hayat pahalılığı) Belli başlı alanlarda sadece dönemsel etkilerle açıklanamayacak fırsatçılık ve aşırı kâr hırsıyla mücadele ediyoruz. Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimizin muhatabı değildir. Geçen yıl fahiş fiyat uygulayan 224 bin firmaya 5 milyar liralık idari para cezası kesilmiştir. Serbest piyasa kuralsızlık değildir. Hayat pahalılığı ile mücadeleye vatandaşlarımızın destek olması önemlidir. Bunun yolu fahiş fiyat uygulayanları boykot etmekten geçiyor. Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden biri boykottur.”

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2025 AİLE YILI OLACAK

“Güçlü toplum ancak güçlü ailelerle mümkündür, ancak bu konuda ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. LGBT meselesi bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir. 2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1.51 seviyesine gerilemiştir. Bu durum alarm vericidir, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. En az 3 çocuk çağrısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdık.”