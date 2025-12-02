Erdoğan: Teröre karşı kardeşlik kuşağı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Küresel sistemdeki çatırdamaları en fazla hissettiğimiz, kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin içinde yer aldığı bölge, şairin ‘Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader’ anlamını bulan sürecin tam ortasındayız. Türkiye, etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar, huzur ve güvenlik adası olma vasfını muhafaza ediyor.

Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz.

VİZYONSUZLAR KOROSU

Bilhassa finansman imkânlarının bol olduğu dönemlerde yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiğimiz pek çok projenin stratejik önemi ortaya çıkıyor. Zamanında 50-51 milyar dolarlık bütçeyle ele aldığımız projeler bugün 90 milyara yaklaşıyor. Savunma sanayiinden sağlığa birçok alanda benzer bir tablo söz konusu. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı. Şayet biz, siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Ne Avrasya Tüneli’ni ne Zigana Geçidi’ni ne de bugün dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen İstanbul Havalimanı’nı yapabilirdik. Ama biz bu vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Sadece ekonomi ve yatırımlarda değil, temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettik. Milletimize zaten anasının ak sütü olan haklarını teslim etmenin yanı sıra demokrasimizin standardını yükselttik. Gezi olayları, 15 Temmuz ihaneti gibi kökü dışarıda girişimleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık. Terörle mücadelede tarihi nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi hassas bir süreç yönetiyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerinden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz.

TEHDİTLERDEN KORKACAK DEĞİLİZ

Ayağına çelme takılınca, yolu kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz. Hele hele tehditler karşısında ürkecek, korkacak, çekinecek, tehdit diline boyun eğecek bir millet, böyle bir devlet ve böyle bir ülke hiç değiliz. Türkiye, hedeflerine er ya da geç ama mutlaka ulaşacaktır. Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam bin yıldır beraber atıyor. İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecek.

İSTER Şİİ İSTER ARAP İSTER KÜRT

İster Sünni, ister Şii, ister Kürt, ister Arap, ister Türkmen olsun... Yarın başımız dara düştüğünde başkalarının değil, yine birbirimizin kapısını çalacağız. Bu hakikati ne dönemsel hesaplar değiştirebilir ne de bölgemizde dışarıdan monte edilenlerin pervasızlıkları gölgeleyebilir. Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre, komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doymuştur. Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murad ediyoruz.

TAHRİKLERE KAPILMADAN

Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı kardeşlikle hep beraber kazanmayı savunuyoruz. Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için de başka bir çare ve yöntem yoktur ve olmaz. Umuyor ve inanıyorum ki, Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı bütün kirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak yeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Tahriklere kapılmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız. 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek birlikte çalışacak ve 21’inci yüzyılı Türkiye Yüzyılı haline hep birlikte getireceğiz.”

FARKLI KİMLİK VE İNANÇLAR

- “Şurası bir gerçek ki, millet olarak, ülke olarak farklı kimlik ve inançları barış içinde yaşatma noktasında eşsiz bir tecrübeye sahibiz. Bizi diğer ülkelerden farklı kılan en önemli özelliklerimizden biri de budur. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde bu vasfımızın, bu tecrübemizin çok değerli olduğuna inanıyorum. Farklı inançtan vatandaşlarımız ülkemizin beşerî zenginliğini oluşturuyor. Bu topraklarda yaşayan tek bir insanımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz, edemeyiz. İnşallah bundan sonra da özgüvenli bir şekilde, inanç ve kültür değerlerimiz ışığında üzerimize ne düşüyorsa, yapmaya devam edeceğiz.”

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI: KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

“Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili, tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalarda yaşanan hareketliliği de yakından takip ediyor, gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz.”

PAPA’NIN ZİYARETİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Papa’nın Türkiye’yi ziyaretine ilişkin şunları söyledi: “Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’yu ve heyetini Ankara’da ağırladık. Görüşmelerimizde, aile kurumuna yönelik tehditler başta olmak üzere ortak gündemimizdeki meseleleri ele aldık. Birleşmiş Milletler çatısı altında toplam 160 üyeye ulaşan Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin ehemmiyetine bir kez daha değindik. Batı’da son dönemde tırmanışa geçen İslam düşmanlığı da gündemimizin üst sıralarındaydı. Gazze’de İsrail’in camileri, okulları, hastane ve kiliseleri de hedef alan insanlık dışı saldırılarına dikkat çektik. Gerek müteveffa Papa Fransuva’nın, gerekse Papa 14’üncü Leo’nun Filistin meselesindeki ilkeli duruşunu takdirle karşıladığımızı dile getirdik. Bizim de katkımızla tesis edilen ateşkesin muhafazası, insanî yardımların bölgeye ulaştırılması ve Kudüs-ü Şerif’teki tarihi statükonun korunması hususunda taşıdığımız hassasiyeti kendilerine aktardık.”

SUÇLA MÜCADELE: AVRUPA’DAN DAHA İYİYİZ

- Erdoğan “Ana muhalefet ve yandaşları; uzun bir süredir; FETÖ’cülerin yurtdışında fonladığı paravan kuruluşların sözde raporları üzerinden, suç ve suçluyla mücadelemize gölge düşürmeye çalışıyor” diyerek şöyle devam etti: “Yapıcı eleştirilerle bu mücadeleye destek olmak yerine; maalesef asılsız iddialarla emniyet mensuplarımızın fedakârlıklarını, emeklerini, hepsinden öte, elde ettikleri başarıları görmezden geliyorlar. Bunun, gece gündüz demeden, kimi zaman canlarını ortaya koyarak görevlerini yapan kolluk kuvvetlerimize haksızlık olduğunu, bir defa burada açıkça söylemek mecburiyetindeyim.

ELBETTE TEK BİR İNSANIMIZIN MAĞDUR OLMASINI İSTEMEYİZ

Uluslararası kuruluşların raporlarına göre dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel saldırı, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla mücadelede, muhalefetin bize devamlı örnek gösterdiği Avrupa ülkelerinden çok çok iyi seviyedeyiz. Elbette gönlümüz tek bir müessif olayın dahi yaşanmamasından yanadır. Tek bir insanımızın dahi mağdur olmasını istemeyiz. Ama hükümetimizin suç ve suçlularla mücadelesini eleştirirken; insaf sınırlarının aşılmamasını, kolluk kuvvetlerimizin olağanüstü çabalarına saygı gösterilmesini, haklı olarak herkesten bekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”

ANADOLU’DA 4 YENİ SANAYİ KORİDORU

KABİNENİN bir diğer gündeminin sanayide dönüşüm olduğunu belirten Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Hem mevcut organize sanayi bölgelerimiz, hem de yeni Mega Endüstriyel Bölgelerin demiryolu bağlantıları ile limanlara erişimini sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ’lerimize yönelik istihdamı koruma programı başlatmıştık. Çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek verdiğimiz bu programla 15 bin KOBİ’de 416 bin istihdamı koruduk; 22 bin ilave istihdam oluşturduk. Bu programı, 2026’da aylık destek tutarını 3 bin 500 liraya yükselterek ve büyük ölçekli firmaları da dahil ederek sürdüreceğiz. 1 milyon 100 bin istihdamı koruyacak, emekçimizin ve sanayicimizin yanında olacağız.

KALKINMA SEFERBERLİĞİ

Emek-yoğun sektörlerimizdeki işletmelerin, büyükşehirlerden Anadolu illerimize taşınmasını teşvik ediyoruz. 24 ilimizde kurulacak tesislerde SGK primlerini 14 yıla kadar hükümet olarak biz karşılıyoruz. Hiçbir sektörümüzü ihmal etmeden, hiçbir şehrimizi ve bölgemizi geride bırakmadan, topyekûn yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz.”

DÜNYAYA ‘KIZILELMA’ SALVOSU

TÜRKİYE’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olması dış basında geniş yankı uyandırdı.

İngiliz International Business Times, “Türkiye gökyüzünde uçarak tarih yazdı” başlıklı haberinde, “Ankara, insansız havacılıkta dev bir adım atarak savaş uçağı KIZILELMA ile kuralları baştan yazdı. Bu başarı, Türkiye’nin savunma teknolojisinde artan bağımsızlığının göstergesi. KIZILELMA, milli İHA kabiliyetleri ve hava muharebe stratejisinde belirleyici bir sıçramayı temsil ediyor” dedi.

Belçika merkezli, savunma sanayisi alanında önemli gelişmeleri gündeme taşıyan “Avrupa Savunma Sanayi” internet sitesi, milli insansız savaş uçağının bu testle görüş ötesi hedeflere (BVR) karşı da çalışabilme kabiliyetini doğruladığını belirtti.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı’nın (AZERTAC) haberinde “Bayraktar KIZILELMA, İHA’larla hava muharebesinde yeni bir sayfa açtı” denilirken, İsrail’in Maariv gazetesi ise KIZILELMA’nın havadan havaya füze kullanarak bir hedefi başarıyla önlemesinin “uluslararası hava silahlanma yarışında yeni bir çığır açtığı”nı kaydetti. Yunanistan’da “ptisi” haber sitesi KIZILELMA’nın başarısının dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekerken, Sputnik Armenia da “Şimdiye kadar dünyada hiçbir insansız platform havadaki hedeflere ateş edemiyordu. Türkiye havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını açtı” ifadelerini kullandı.

TARİHİ VURUŞ

Dünya çapındaki insansız savaş uçağı projelerinin büyük çoğunluğu öncelikli olarak havadan karaya görevler için tasarlanırken, Bayraktar KIZILELMA ile 30 Kasım’da Karadeniz’de Sinop açıklarında bir test gerçekleştirilmişti. Test, insansız bir savaş uçağının jet motorlu bir hava hedefini havadan havaya füzeyle başarıyla vurduğu ilk deneme olmuştu.

MKE DE DEVLER LİSTESİNDE

SAVUNMA sanayisinde son yıllarda çığır açan gelişmelere imza atan Türkiye, dünya ligindeki yerini sağlamlaştırmaya da devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan 2024 yılı “En büyük 100 silah üreticisi ve askeri hizmet şirketi” başlıklı rapora göre, beş Türk şirketi geçen yıl dünya çapında en fazla silah satışı yapan ilk 100 firma arasında yer aldı. Daha önce Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Baykar, Roketsan’ın yer aldığı listeye bu yıl ilk kez Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de girdi. Beş Türk şirketinin toplam gelirlerinin 10 milyar doları aşarak 10,1 milyar dolar seviyesine ulaştığı kaydedilen rapora göre bu tutar, 2023 yılına kıyasla yüzde 11 artış yaşandığını ortaya çıkardı.

ASELSAN ZİRVEDE

Türkiye’den en fazla savunma sanayisi ürünü satışını ise bir yılda 52’nci sıradan 47’nciliğe yükselen Aselsan gerçekleştirdi. Listede Roketsan 87’nci, MKE 93’üncü, TUSAŞ 65’inci, Baykar ise 73’üncü sırada yer aldı.