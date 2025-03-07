Erdoğan: Terörden kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe’de polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucularının katıldığı iftar programında özetle şu mesajları verdi:

“Bu mübarek günlerin bölgemizde ve dünyada barışa, huzura, dayanışma ve kardeşliğe kapı aralamasını, karşımızdaki engellerin tek tek ortadan kaldırılmasına vesile olmasını diliyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif’in ifadesiyle aslında hepimiz şehit torunuyuz, şehit ahvaliyiz bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıkıyoruz.

İNLERİNE GÖMDÜNÜZ

Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde aşamadılar ve siz oralarda onları inlerine gömdünüz. Şu ana kadar o imanla, o aşkla yine gömmeye devam edeceksiniz. Türkiye maruz kaldığı onca ihanete ve saldırıya rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi bir zafiyet yaşamıyorsa bunun sebebi vaktinde atılan uzak görüşlü adımlarımızdır. Bu süreçteki en büyük kazanımlarımızdan biri de FETÖ’nün tasfiyesidir. Güvenlik güçlerimizin yıl boyu süren operasyonları sayesinde sınırlarımız içindeki terör tehdidi hamdolsun bitme noktasına geldi. Yani son 8-10 yılda bugün Terörsüz Türkiye diye tarif ettiğimiz hedefimize giden yoldaki pek çok taşı, mayını, engeli temizledik.

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AVANTAJLI KONUMDAYIZ

Bugün Terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, kararlı, avantajlı bir konumdayız. 40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Milletine karşı sorumluluk duygusu taşıyan bir siyasetçinin böyle bir fırsata sırtını dönmesi düşünülemez. Avantajımızı 85 milyonun tamamının hayrına olacak bir sonucun çıkması en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz.

BARIŞIN KARDEŞLİĞİN YÜZYILI

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Amacımız, hiçbir güvenlik görevlimizin hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağız kalıcı bir güvenlik iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir. Gayemiz, Türkiye Yüzyılı’nı bölgemizde barışın, kardeşliğin, dayanışmanın yüzyılı haline getirmektir. Aklını hırsına esir etmeyen herkes şu gerçeği çok net görebiliyor; bölgemizin ve dünyanın tarihi bir yeniden yapılanma sürecinde olduğu bir dönemde Türkiye olarak bizim çok dikkatli davranmamız gerekiyor.

Soykırım şebekesinin yeni haritalarla bölgemizi bölme niyetlerini ilan ettiği günlerde bizim de politikalarımızı buna göre belirlememiz icap ediyor. Bir asır önce oynanan oyunun tekrarına izin verirsek, ne atalarımız ne de gelecek nesiller bizi affeder. Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmalarına Allah’ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkıp attığımızda demokraside, özgürlüklerde, refahta, bölgesel kalkınmada inşallah daha hızlı yol alma imkanını elde edeceğiz. Elbette bu süreçte asayiş ve güvenlik noktasında hassasiyeti, teyakkuzu asla elden bırakmayacağız.”

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873 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ



“HAMDOLSUN, özellikle son yıllarda bu konuda çok başarılı bir sınav verdik. Komşumuz Suriye’de 13.5 sene boyunca bedel ödeme pahasına doğru olanı, ahlaki ve vicdani olanı yaptık. 8 Aralık’ta Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından zalim rejimi devirdi ve özgürlüğüne kavuştu. Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli misafirimiz gönüllü ve onurlu bir şekilde doğdukları topraklara geri döndü. Bugüne kadar Suriye’ye güvenli bir şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı ise 873 bini buldu. Suriye’de düzen ve istikrar güçlendikçe inşallah bu sayı daha da artacak. Daha önce de dikkat çektiğim gibi; kimseyi zorlamayacağız ama dönmek isteyen kardeşlerimize de gereken kolaylığı sağlayacağız.”