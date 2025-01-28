Erdoğan: Terör baronları için yolun sonu göründü

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Ankara’da dün AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Erdoğan, “Bugün partimize ve gençlerimize hizmet mücadelemizde nöbet değişimine gidiyoruz” diyerek özetle şunları söyledi: “Eğitimde, siyasette, bürokraside, sivil toplum ve iş dünyasında aklınıza gelebilecek her alanda gençlerimizin önünü açan reformları, projeleri, yatırımları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kaldırdık. Katsayı adaletsizliği vardı, son verdik. Üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu, yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Tabelalar, klavyeler, diller üzerinde baskı vardı, sona erdirdik. Gençlerimizin rahatça yaşayıp kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye’yi yine siz gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz.

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37 DEVLETİN NÜFUSUNDAN FAZLA

Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir. Gazi Meclis’teki en genç beş milletvekilinden dördü bugün AK Partimizin saflarında milletimizi temsil ediyor. 1 milyona yakın üyesiyle Gençlik Kolları teşkilatımız bugün BM’ye kayıtlı 37 devletin nüfusunu geride bırakmıştır.

2002 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite vardı. 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208’e çıkardık. 2002’de uluslararası öğrenci sayımız 15 bin 505 iken, şu anda dünyanın 190’ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın misafir öğrencimiz var. Uluslararası öğrencilerin bir ülkenin yumuşak gücü için ne manaya geldiğini son dönemde Suriye’de yaşananlar bizlere tekrar hatırlatıyor. Ülkemizde eğitim gören misafir öğrenciler şu an bakan, üst düzey bürokrat, siyasetçi, işadamı olarak kendi halklarına hizmet ediyor.

SAVUNMANIN GENÇ MÜHENDİSLERİ

Yerli ve milli teknoloji hamlemiz TEKNOFEST’i hayata geçirerek lise ve üniversite çağındaki gençlerimizi yeni ürünler ve projeler geliştirmeleri için teşvik ediyoruz. Savunma sanayimizdeki 3 bin 500’ü aşkın firmada çalışan, emek veren, ter döken genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor. Bugün milli muharip uçağımız KAAN’dan insansız hava araçlarına birçok stratejik projede gençlerimiz öncü roller üstleniyor. Türk savunma sanayisi sizlerin omuzları üzerinde yükselecek.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

40 yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör illetiyle mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görünmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsade etmeyeceğiz.

Elbette bu mücadelemizi de siz gençlerimizle beraber yürüteceğiz. Kirli senaryoları birlikte yırtıp atacağız, saldırıları birlikte göğüsleyeceğiz. Kardeşliği birlikte yücelteceğiz, Türkiye’yi birlikte büyüteceğiz. Başkaları ayırmaya, bölmeye çalışsa da biz bu ülkenin gençlerini işte bugün bu salonda olduğu gibi birleştirmenin, kucaklaşmanın, aynı ortak paydada buluşturmanın gayretinde olacağız.”

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BAHİS BELASININ KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Erdoğan, “Yuva kuracak gençlerimize 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Bununla birlikte tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Sigara, alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor. Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız.”





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KAZA GEÇİREN AYŞENUR’A YARDIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, hitabının ardından hatıra fotoğrafı sırasında, geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalye ile kongreye katılan Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök’ü de sahneye davet etti. Sahnede Gök’ün sandalyesini ilerletmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan yardımcı oldu. Erdoğan’a programın ardından Necip Fazıl Kısakürek’in bir portresi ve şiirinin yer aldığı eserler takdim edildi.

NOTLAR

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara Arena Spor Salonu’ndaki programa yeni Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile beraber geldi.

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* Parti müzikleri çalındığı programda, gençler Erdoğan salona girene ve konuşmasına başlayana kadar sloganlar attı. Program başlamadan önce salonda ‘Gençliğinde geleceğe yön ver’ temalı AK Parti’nin gençliğe bakış açısını anlatan bir video gösterimi yapıldı. Gençlik Kolları Başkanlığı’nın bugüne kadar yaptığı programları özetleyen faaliyet raporu sunulan kongrede, Erdoğan’ın gençlerle programından kesitlerin yer aldığı video gösterimi sırasında çalan ‘Sen İstanbulsun’ şarkısına tüm salon eşlik etti.

* Salonda, Adana Gençlik Kolları Başkanlığı’nın ‘Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz reis’ pankartı dikkat çekti. Erdoğan’ın gençlik fotoğrafının da yer aldığı salonda, ’Bi’ bordoya, bi’ maviye, bir de sana hastayız reis’ ile ‘Bir gün gitsen bile hatıran yeter’ sözlerinin yazılı olduğu pankartların da asıldığı görüldü.

* Erdoğan, konuşma için sahneye çıktığı sırada ‘Duyanlara duymayanlara’ şarkısı eşliğinde salonda, ‘Hepsi senin sayende gölgen yeter’ posteri açıldı. Sahnede şarkıya eşlik eden Erdoğan, partililerini selamladıktan sonra konuşmasına başladı. Bu sırada poster salondan kaldırıldı.

* Kongrenin sonunda Sinan Akçıl sahneye çıkarak Erdoğan’ın yanında şarkı söyledi, sonra da Erdoğan’ın elini öptü.