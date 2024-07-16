Erdoğan: Tek yürek bir aradayız

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15 Temmuz Şehitler Makamı’nda Kuran-ı Kerim okuyup dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Milletin Zafer Buluşması’nda vatandaşlara özetle hitap etti:

“Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara si-per ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele eder-ken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

MİLLETİN İRADESİ ADETA ŞAHA KALKTI

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikâyesi yazıldığı yerlerin en başında, hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, mazlumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

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TİYATRO DİYENLERİ AFFETMEYECEĞİZ

‘İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür’ diyen, ‘öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim’ diyerek darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehit-lerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz’a ‘oyun’, ‘tiyatro’ diyenleri, utanma-dan ‘danışıklı dövüş’ diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz’a bu çirkin iftiraları atanlar, Türkiye üzerine oy-nanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet, istiklaline dokunan, irade-sine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de, biz 15 Temmuz’a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. ”