Erdoğan: Tehlikeye karşı tüm önlemleri alıyoruz

BEŞTEPE Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Ev Sahibi Türkiye -Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

SİYONİST LOBİNİN TAHRİKLERİ

“Geçtiğimiz hafta Afganistan’la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekâtı eklendi. Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze dron saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor. Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken, Türkiye olarak barış huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz.

BARIŞ ODAKLI DİPLOMASİ

Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.

DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI

Biz, millete hizmet yoluna erdemliler hareketi olarak çıkmış bir kadroyuz. Bu milletin hizmetkârı olmayı, milletin emanetine sahip çıkmayı kendimiz için şeref ve haysiyet meselesi olarak görüyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak Cenabıallah’ın yardımı, aziz milletimizin desteğiyle yaptık. Özellikle altyapı ve şehircilik noktasında gerek bakanlıklarımız gerekse belediyelerimizle üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi, barınma ihtiyacını olabilecek en düşük maliyetlerle gidermesi noktasında farklı projeleri devreye alıyoruz. Şehircilikte en büyük başarı hikâyesini deprem bölgemizde yazdık. Milletimize verdiğimiz sözü tutarak 3 yıl içinde tam 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık. 455 bin konutun altyapı masraflarının tamamını devlet olarak biz üstlendik. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yaptık.

RAHAT ÖDEME PLANI

Ayrıca, depremzedelerimiz için çok rahat ve oldukça avantajlı bir ödeme planı oluşturduk.

Buna göre, yeni evlerine yerleşecek vatandaşlarımız ilk 2 yıl boyunca hiç ödeme yapmayacak. Devamında ise 18 yıla yayılan sabit ve çok düşük bedelli taksitlerle zorlanmadan ödemesini gerçekleştirecek. Peşin ödemek isteyen vatandaşlarımız da Meclisimizde yapacağımız düzenlemeyle neredeyse 4’te 1’i fiyatına ev sahibi olacak. Kredi kullanmayı planlayan kardeşlerimize ise kamu bankalarımız gerekli kolaylıkları sağlayacak.

DEPREM TURİSTLERİ

Asrın felaketini yaşadığımız günlerde devlet ve millet olarak yeniden ayağa kalkmaya çalışırken ana muhalefet partisi başta olmak üzere bulanık suda balık avına çıkıp, selden kütük kapma yarışına girenlere, depremzedelerimizin acısını ahlaksızca istismar etmeye girişenlere, meydanlarda içi boş vaatlerde halkımızı kandırmaya çalışıp bedava ev, bedava işyeri, bedava traktör sözleri verenlere, iktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalması için kendilerini seferber edenlere, deprem turistlerinin tamamına en güzel cevabı vermiş olduk.”

ANKARA İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak başlattığımız ve 24 Ekim’de tanıtımını yaptığımız ‘Ev Sahibi Türkiye Projemiz’de 81 ilimizde 500 bin konut inşa edeceğimizin müjdesini milletimize vermiştik” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Projemize tam 8 milyon 800 bin vatandaşımız başvurdu. Ev Sahibi Türkiye kampanyasına yönelik bu yoğun ilgi aynı zamanda hükümetimize olan güvenin de bir göstergesiydi. Şehirlerimizin çoğunda kuralarımızı çektik. Bugün de (dün) Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan’da toplam 21 bin 780, Sincan Temelli’de 4 bin, Polatlı’da 1500, Beypazarı’nda 750, Çubuk ve Elmadağ’da toplam 1000, Kahraman Kazan’da 300, Nallıhan’da 200, Çayıran’da 100, Şerefli Koçhisar ve Çamlıdere’de toplam 400, Güdül’de 142, Bala’da 110, Evren’de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam’da ise toplam 750 olmak üzere Ankara genelindeki 31 bin 73 konutumuzun kuralarını çektik. Yeni evlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende butona basmadan önce tüm salonla Fatiha suresini okudu. Törende Erdoğan’a Çevre Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Çiftçi ile Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASAL ÇALIŞMA BAYRAMDAN SONRA

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yasal çalışmalara Ramazan Bayramı’ndan sonra başlanacağını söyledi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti MKYK toplantısında süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan kurmaylarına, “Bundan 16 ay önce başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe alındı. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir aşama başlayacak ve Meclis bu yeni aşamada da lokomotif rol üstlenecek. Sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor. Siz de çalışmalarınızı ona göre yapın” talimatını verdi.