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Erdoğan: TCG Anadolu İzmir’e de gidecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TCG Anadolu#İzmir
Erdoğan: TCG Anadolu İzmir’e de gidecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ismini taşıyan spor salonunun açılışını yaptı.

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Erdoğan, açılışta özetle şunları söyledi:“TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir’e uğurlayacağız. 1 hafta-10 gün de İzmir’de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu’yla. Maket gemi diyen 7’li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA’larımızı, SİHA’larımızı, AKINCI’mızı, Kızılelma’yı yapıyoruz. Bu tabii bunları rahatsız edecek. 14 Mayıs’ta bu görevi bize vermeniz halinde bu geminin iki kat büyüklüğündeki geminin ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.

GABAR’DA DA DOĞALGAZ

Rabbim lütfetti ve Karadeniz gazını milletimizin emrine veriyoruz. Gabar’da da 1 milyar dolarlık doğalgazı bulduk, onu da çıkaracağız. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürüyorlar. Cudi’de bunları gömdük mü? Gabar’da bunları gömdük mü? Bilin ki biz olursak bu teröristleri bu mağaralarda gömmeye devam edeceğiz. Devamlı birbirlerine söz veriyorlar. ‘Erdoğan’ın gitmesi lazım’ diyorlar. Ama benim milletim bunlara bu meydanı bırakmaz.

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DİNİMİZİN TEK ADI İSLAM’DIR

Bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, dinimizin tek adı var, o da İslam’dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var, o da Müslümanlıktır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları?Vatandaşlarımızın yıllarca ihmal edilen hak ve hukuklarını kullanabilmelerine imkân sağladık. Artık bu tartışmaların yeri de gereği de kalmamıştır.”

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TCG Anadolu#İzmir

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