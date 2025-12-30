Erdoğan: Tavizsiz mücadele sürecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları vurguladı:

“Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah (pazartesi) Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ve Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

YALOVA’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olması üzerine siyasetçilerden ve Kabine’den taziye mesajları geldi.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

DEVLET BAHÇELİ: TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAK

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah (dün sabah) saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir. DEAŞ’lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, emniyet teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum. Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, ‘Terörsüz Türkiye’ kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ’ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır.

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: DEAŞ’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah’tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit’e Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.

ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

- İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.