Erdoğan: Tarihin doğru tarafında yer aldık

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonu’nda düzenlenen Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde özetle şunları söyledi:

“Tek parti faşizminin mirasçısı olan CHP’nin sokak olaylarından, mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Son seçimler dahil demokrasimiz her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP’ye vagon olanların geçmişteki provokasyonlarını unutmadık. 9 yıl öncesini şöyle bir hatırlayın. Bizim tüm bedenimizi ortaya koyarak attığımız adımlara, bölücü örgütün cevabı şehirlerimizi çukur ve hendek olmuştur. Nusaybin, Dargeçit ve Derik’in de bulunduğu pek çok ilçemizi çukur terörüyle bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak bu alçaklığa elbette müsaade edemezdik. (Güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde bölücü örgütün şehir eşkıyalarının açtıkları çukurlara gömüldüğünü belirterek) Bununla da yetinmedik. Milletin dişinden, tırnağından artırarak belediyeye sağladığı imkânların bir daha teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken her türlü tedbiri aldık.

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‘SEN SEÇİL BİZ KANDİL’DEN YÖNETELİM’

Ne hak yedik ne de milletin hakkının yenilmesine göz yumduk. Bölücü örgütün demokrasinin sağladığı imkânları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine de izin vermedik. Terör; özgürlüğün, hukukun ve demokrasinin düşmanıdır. Demokrasiyle terör aynı kapta bir arada bulunmaz. ‘Sen seçil fakat belediyeyi Kandil’den biz yönetelim’ anlayışına en küçük bir müsamahamız yoktur. Sayın Özel ve CHP yönetimi ne yazık ki bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Oysa geçici görevlendirme yapılan birçok şehrimizde yaşanan budur.

EY BATI SİZ NE YAPTINIZ

Çok hassas bir dönemden, çok zor kavşaklardan dönüyoruz. Son 60- 70 yılın en büyük kırılmaları yaşanıyor. Eş zamanlı olarak bölgemizde kritik gelişmeler meydana geliyor. İşte bu fırtınalı sularda Türkiye’nin kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. 910 km uzunluğunda sınırımız olan Suriye ile hep yakından ilgilendik. Bir avuç ülke dışında dünyanın sırtını döndüğü Suriye’yi kaderine terk etmedik. 5 milyon kardeşimizi bu topraklarda misafir ettik. CHP ‘Gelir gelmez sizi tekrar Suriye’ye süreceğiz’ derken ‘Onlar bizim misafirimizdir, ensar olarak görevimizi yapacağız’ dedik. Son asrın en çetin sınavını vermeyi başardık, ey Batı siz ne yaptınız? Siz böyle bir kapı açmadınız ama biz açtık.

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BİZİ ELEŞTİRENLER BUGÜN HAK VERİYOR

61 yıllık karanlığın ardından Suriye’de özgürlüğün şafağı sökmeye başladı. Suriye halkı geleceğine artık daha güvenle bakıyor. CHP dikkat et, biz bu kardeşlerimizi kovmadık. Arzu eden gönüllü olarak evine dönebilir dedik. Bizi eleştirenler bugün bize hak veriyor. Zalimin karşısında mazlumun yanında durarak tarihin de doğru tarafında biz yer aldık. Başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır.”

CHP ŞOKU ATLATAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Muhalefetin çapını görmek için Suriye’deki gelişmelere bakmak bile yeterli” diyerek CHP’ye şu eleştirileri yöneltti: “Kendi küçük dünyalarının ötesinde neler yaşandığından haberleri yok. Bölgemizde olup bitenleri takip etmiyorlar. Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad’ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. CHP’den tutarlı mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam’daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı. Özel’in ne dediği zaten belli değil. Anlaşılıyor ki akıl verecek yetkin bir isim de yok. CHP seçmeni bay Kemal’i arar hale geldi.”