Erdoğan: Tarihi adımlar atıyoruz

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MOZOLEYE AY-YILDIZLI ÇELENK

YAŞ toplantısı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhına ulaştı. Erdoğan, ay-yıldız motifli çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI

“Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye’yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz kurulan tuzaklara, içerden ve dışardan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şûramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zat-ı alinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Ruhun şad olsun.”

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ANITKABİR’E ÇIKTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki törene, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.