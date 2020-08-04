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Haber Giriş: 04.08.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor

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Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.

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