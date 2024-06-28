Erdoğan: Suriye kardeş halkımız, ilişki olmamasına sebep yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik eti.

"MAALESEF BUNLARI BUNDAN SONRA DA YAŞAYACAĞIMIZI ÇOK AÇIK NET SÖYLEMEK İSTERİM"

Kentsel dönüşüm ile ilgili soru sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yani yeni bir seslenişe filan bu noktada gerek yok. Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? İşte bu tür birçok kaçak yapıların birçok zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde biliyorsunuz kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Ve şu anda yıkılan binalarda da sıkıntı bakıyorsunuz üç kat kaçak yapılmış. Ve bu üç kat kaçaktan dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık net söylemek isterim. Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Yani bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle, zemin etütlerinden başlayıp bütün TOKİ'yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım. Ve işi sağlama bağlayalım" dedi.

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"HERHANGİ BİR SUİSTİMALE FIRSAT VERMEYİ ASLA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeyi sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var. Ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik. Devam ettiriyoruz. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor? Ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız, yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"SURİYE'NİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAK GİBİ BİR DERDİMİZ ASLA YOK"

Erdoğan, bir gazetecinin Türkiye-Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerle ilgili sorusuna, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte, geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak, geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esad ile biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye'nin içişlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok" cevabını verdi.