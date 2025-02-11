Erdoğan: Sürgün teklifinin ciddiye alınır tarafı yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç ülkeyi kapsayan Asya turu kapsamında dün Malezya’daydı. Erdoğan, Kuala Lumpur’da “Yeni Yüzyılda Türkiye- Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı” kapsamında konuşurken Batı dünyasının 471 gün süresince çok kötü bir imtihan verdiğini belirtti. Erdoğan şöyle devam etti:

“Yüzlerce gazetecinin katledilişini seyreden uluslararası basın kuruluşları ile insan hakları örgütleri de aynı şekilde Gazze sınavında sınıfta kalmıştır. 471 gün boyunca insani değerler ve uluslararası hukuk adına gerçekten büyük bir çöküşe şahit olduk. 360 kilometrekareye sıkıştırılan 2 milyon insan son asrın en vahşi, en barbar soykırımlarından birini iliklerine kadar yaşadı. Buna rağmen izzet kelimesinin gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına her birinde ete kemiğe büründüğü Gazzeli kardeşlerimiz teslim olmadı, zalimler karşısında diz çökmedi, vatanlarını terk etmedi.”

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İSRAİL BU FATURAYI MUTLAKA ÖDEMELİDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de 61 binden fazla masumun şehit olduğunu kaydederek, okulların, kiliselerin, camilerin ve üniversitelerin bombalandığını vurguladı. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Direniş güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde İsrail stratejik hedeflerine ulaşamadı. Neticede bizim de katkı verdiğimiz bir süreç sonunda 19 Ocak’ta Filistin direniş hareketi Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Ancak İsrail’in hukuk tanımaz ve şımarık tavrını sürdürdüğünü görüyoruz. Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Bu arada Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya Allah’ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Burada asıl konuşulması gereken şudur. Gazze’deki binaların neredeyse yüzde 80’i yıkıldı. 50 milyon tonu aşkın devasa bir enkazdan bahsediliyor.





GAZZE’Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRABİLİRİZ

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(Türkiye’nin 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatarak) 53 binden fazla canımızı kaybettik. 311 bini aşkın bina kullanılamaz hale geldi. Bu vahim tabloya rağmen depremin üzerinden 2 yıl bile geçmeden enkazı kaldırdık. İnşaatlara başladık ve şimdiye kadar 201 bin konutu teslim ettik. Bu yıl bitmeden 453 bin konut ve işyerini teslim edeceğiz. Aynı inşa ve ihya başarısını Gazze’de de İslam dünyası olarak sergileyebiliriz. Evvelallah çok kısa sürede Gazze’yi yeniden ayağa kaldırabiliriz.

BU PARA İSRAİL’DEN TAHSİL EDİLSİN

Yeter ki Gazzelilerin zaten hakkı olan bu para İsrail’den tahsil edilsin. Aynı şekilde İsrail devleti ve haydut yerleşimciler tarafından gasbedilen evleri, arazileri, işyerleri de hak sahibi Filistinlilere iade edilmelidir. Gazze’nin yeniden imarının yanı sıra başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti kurulması için de çabalarımızı artırmamız büyük önem arz ediyor. Tüm bunların mazlum Filistin halkına hem bir kardeşlik vazifemiz hem de vicdan borcumuz olduğuna inanıyorum.”

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NETANYAHU’YA: GAZZELİLERE YER ARAYACAĞINA 100 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK ARASIN

Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya şöyle yüklendi: “Gazze’deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ağır faturanın müsebbibi de İsrail ve Netanyahu hükümetidir. İsrail kendi başına bu faturayı mutlaka ama mutlaka ödemelidir. İsrail yönetiminden öncelikle sebep oldukları yıkımın bedeli tahsil edilmeli, bununla da Gazze’deki yeniden inşa süreçleri başlatılmalıdır. Tazmin edilmeyen her zarar faili daha da azgınlaştıracaktır. İsrail’in önce yıkıma, onca acıya katliama sebep olduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesine izin verilemez. Dolayısıyla Netanyahu, 15 ay süren katliamlarına rağmen topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına Gazze’de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır.”

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NEKBE: BÜYÜK FELAKET

Nekbe ya da Nakba kelimesi, Filistinliler açısından ‘felaket’ olarak görülen, İsrail Devleti’nin bağımsızlık ilanını ve ardından gelişen olayları nitelemek için kullanılır.

Nekbe Günü (Yawm an-Nakba, ‘Büyük Felaket Günü’), Filistinliler tarafından her yıl 15 Mayıs’ta anılan, 1948’de İsrail’in kuruluşu sırasında yüz binlerce Filistinlinin evlerinden zorla çıkarılmasını ve yaşanan trajediyi ifade eden bir gün. 1948 Arap- İsrail Savaşı sırasında, İsrail’in kurulmasıyla birlikte yaklaşık 750 bin Filistinli zorla yerinden edildi, yüzlerce köy yok edildi.

ERDOĞAN’A FAHRİ DOKTORA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk olarak Perak Sultanı Nazrin Şah ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi’nde, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilecek fahri doktora beratı için tören düzenlendi. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından dua edildi. Perak Sultanı Nazrin Şah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Malaya Üniversitesi tarafından uluslararası ilişkiler alanında verilen fahri doktora beratını takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya’da tekrar bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in davetine icabetle ziyaret ettiği Malezya’ya her gelişinde kendisini evinde, kardeşleri arasında hissettiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





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“Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980’lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hâkim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle bir çok gencimiz buralara geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun, o günler artık ülkemizde geride kaldı. Bugün, Türkiye olarak dünyanın 190’ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye ülkemizde yükseköğrenim imkânı sunuyoruz. Çok sayıda genç kardeşimiz burslar vesilesiyle hem Türkiye’de hem Malezya’da öğrenim görmeye devam ediyor.”

PETRONAS ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Petronas İkiz Kuleleri’ni ziyaret etti.





10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yeni Yüzyılda Türkiye- Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı’nda Malezya ile Türkiye arasındaki ilişkileri, 2014 yılında stratejik ortaklık seviyesine, 2022 yılında da kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükselttiklerini söyledi. Malezya’nın 35 milyona yaklaşan nüfusu, dinamik ekonomisi ve yetişmiş insan kaynağıyla bölgesindeki öncü ülkelerin en başında geldiğini vurgulayan Erdoğan, “Ticaret hacminde ortaya koyduğumuz hedeflere uygun olarak 2024 yılında 5 milyar doları aştık. Ticareti dengeli şekilde 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

GENİŞ HEYET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malezya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.