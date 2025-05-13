Erdoğan: Suçluların tepelerine binmeye devam

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda düzenlenen Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü töreninde şunları söyledi: “Etkin, hızlı ve erişilebilir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Yargının güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Reform ve strateji belgelerimiz ile bunu destekledik. Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bırakıp, yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine milletin darbecilere hak ettiği hükmü giydiren yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik. Tarih ibret alınmazsa tekerrür eder. ‘Yapanın yanına kâr kalıyor’ türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka, nizama, kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukun korunması noktasında kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz.

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KANUNLARA UYAN VATANDAŞLARIMIZIN HAKKININ KORUNMASINDA KARARLIYIZ

Çok geniş yelpazede yargıdaki hizmetlerimizi genişlettik. 2002’de 146 olan ilk derece mahkemesini 233’e yükselttik, hataları asgari seviyeye indirecek şekilde istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede hayata geçirdik. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile çalışmalarımızı daha da öteye taşıdık. Cezasızlık algısının önüne geçecek düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştık. ‘Yapanın yanına kâr kalıyor’ anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Kanunlara uyan vatandaşlarımızın hakkının korunmasında kararlıyız. Suç işleyenlerin, kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz.”

SU UYUR FETÖ UYUMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında FETÖ’yle mücadeleye ilişkin de şunları söyledi: “Ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile millete, devlete pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ’nün hücreleri uyumaz gerçeği operasyonlarla kendini bir kez daha hatırlatıyor. FETÖ ile mücadelede zafiyetin devletimize, milletimize ağır bedelleri olacaktır. Tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder. Acıların, ihanetlerin tekrarının önüne tarihten ibret alarak geçebiliriz. Diğer türlü umudunu Türkiye’nin güçlenmesine bağlamış mazlumlara karşı ihanet etmiş oluruz. Yargımızın da dikkat ve teyakkuzu göstereceğine inanıyorum.”

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KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ

Erdoğan, “Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun, herkes Anayasa’nın işlemesine yardımcı olmalıdır. Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz” dedi.

AYASOFYA HEDİYESİ

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayasofya Camisi temalı bir sanat eseri hediye etti.