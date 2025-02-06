Erdoğan Steinmeier’i ağırladı: Sürgün kabul edilemez

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile dün Beştepe’de bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Steinmeier ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Görüşmelerimizde ikili işbirliğimizin derinleştirilmesine yönelik atabileceğimiz adımların yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oldukça güçlü. Ticaret hacmimizi arttırmaya ve karşılıklı yatırımları teşvik etmeye devam ediyoruz.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SERBESTİSİ ÖNCELİKLİ KONULAR

Terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi, savunma sanayi ve Almanya’daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da gündemimizdeydi. Bu vesileyle Almanya’da 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk toplumunun güvenliği, refahı ve esenliği, Almanya ile gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor. Avrupa genelinde yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu durum Türk toplumunu da endişelendirmektedir. Tüm bu hususlarda Alman dostlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Terör örgütleriyle mücadele konusuna da özellikle değindim. Almanya’nın Avrupa Birliği’ndeki başat konumu ışığında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de görüşmelerimizde yer aldı. Gümrük Birliği ve Vize Serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde durduk.

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İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ

Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki son durum ve Ukrayna’daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında Almanya’yla iş birliğini sürdüreceğiz. Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur. Bu minvalde Türkiye’nin Suriye’nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya’nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum. Gazze’de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak, iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.”

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ORTAK ÇIKARIMIZ KALICI BARIŞ

Steinmeier ise ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Ortadoğu’da ve bu bölgede çok hareketli bir dönem yaşanıyor. Esad rejiminin sona ermesi ve Suriye’de bir yeniden başlangıç, bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz. Fakat ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi, bunun için Türkiye çok önemli bir aktör. Benim ülkem, kısa süre sonra seçime giriyor ve bir siyasi dönüşüm yaşayacak. Biz de Ortadoğu’daki bu değişimden etkileniyoruz. Suriye konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşme konusunda bana bilgi verdi. Suriye’nin istikrarlı olması için tüm etnik grupların katılması gerekir ve böylece Türkiye gibi başka ülkelere de göç etmiş olan insanların geri dönmesi için bir temel oluşturacaktır.

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İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Tabii ki İsrail ve Filistin konusuna da değindik, Sayın Cumhurbaşkanıyla şu anda Gazze’de yaşanan ateşkesin bir ilk adım olduğu konusunda hemfikiriz. Filistinlileri Gazze Şeridi’nden göç ettirmek veya sürgüne göndermek yönündeki öneriler, teklifler yaptığım bütün görüşmelerde büyük endişelere sebep oluyor ve korkuya neden oluyor. Bu tür öneriler uluslararası hukuk açısından kabul edilemez ve bundan sonra ABD yönetimiyle yapılacak görüşmeler için de önemli bir temel oluşturulması gerekir. Biz de Almanya olarak iki devletli bir çözümü savunuyoruz.

DEPREMİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

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- Steinmeier 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle “Türkiye’nin güneyinde yaşanan feci depremin ikinci yıldönümü. Tekrar ülkemin ve insanlarımızın acınızı paylaştığını ifade etmek istiyorum” diyerek şunları kaydetti:

“Hem Alman devleti, hem birçok birey baştan beri yardım etmek için çaba harcadılar ve bu yardımlar devam edecek. Biliyorsunuz geçen sene ben de deprem bölgesine gitmiştim ve şimdi yeniden inşa için verilecek olan 140 milyon Euroluk bir kredinin ilk dilimi kararlaştırıldı ve bu kapsamda depreme dayanıklı okulların inşası gerçekleşecek.”